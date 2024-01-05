Колонка Postimees ⟩ Трагедия Кылварта

На момент восстановления независимости Эстонии одной из партий с мощной историей была Центристская партия, которая под руководством Эдгара Сависаара откололась от Народного фронта. В 1995 году после так называемого «пленочного скандала» Центристская партия была вынуждена покинуть правительство и на следующих выборах, несмотря на хороший урожай голосов, сидеть в оппозиции, поскольку другие партии не хотели с ней сотрудничать.
Центристская партия вновь стала рукопожатной после избрания Юри Ратаса председателем и на какое-то время она даже стала партией премьер-министра. Оглядываясь назад и сравнивая с нынешней ситуацией, можно понять, что Ратас достаточно хорошо управлял партией с несколькими политическими крыльями.
Теперь же можно сказать, что Михаил Кылварт, пожелавший стать новым председателем и занявший этот пост, не обладает подобным умением варить политический суп. Скорее наоборот: блюдо у него подгорает. Уже несколько месяцев партию покидает один известный политик за другим, и ходят слухи, что будут еще потери. Центристская партия четко формируется как русская партия и не просто русская, а такая, во взглядах которой, вероятно, будет доминировать заигрывание с великорусским империализмом.
Если так, то, к сожалению, в будущем Центристской партии нет места в правительстве. Проблемы будущего нельзя решить рецептами прошлого. Конечно, можно сказать, что Михаилу Кылварту не повезло, так как агрессия России против Украины поляризовала Центристскую партию сильнее, чем любая другая тема. Среди центристов всегда были обладатели проимперских взглядов, но им удавалось оставаться более скрытыми. Контрольный вопрос «Чей Крым?» теперь позволяет прояснить ситуацию.
Именно это ухудшило положение Кылварта: выбор неизбежен. Немного упростим – выбор между Яной Тоом и Юри Ратасом. В такой ситуации роспуск Центристской партии, видимо, был бы неизбежен, но партия и Кылварт сохранили бы будущее в политической системе Эстонии. Сейчас для Кылварта как политика оборачивается трагедией неспособность совершить скачок в развитии с уровня Таллинна на уровень Эстонии.
Это печальное развитие событий для эстонского общества, местных русскоязычных, Центристской партии и Михаила Кылварта лично. Можно прогнозировать, что Центристская партия станет маргинальной и нишевой. Позиция мэра останется для Кылварта звездным часом. А по мере того, как Центристская партия становится все более радикальной, ее партнеры по коалиции, социал-демкораты, оказываются в Таллинне в неудобном положении, поскольку им тоже задают контрольные вопросы.
Более проимперскому русскому крылу Центристской партии нет смысла радоваться захвату партии. Политическое противостояние в стиле начала 1990-х годов невозможно. Успешные, интегрированные в эстонское общество русские есть в каждой партии и их интересы представлены. И ментальный выход Эстонии из сферы влияния СССР ускорился.