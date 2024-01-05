Колонка Postimees ⟩ Трагедия Кылварта

Центристская партия вновь стала рукопожатной после избрания Юри Ратаса председателем и на какое-то время она даже стала партией премьер-министра. Оглядываясь назад и сравнивая с нынешней ситуацией, можно понять, что Ратас достаточно хорошо управлял партией с несколькими политическими крыльями.

Теперь же можно сказать, что Михаил Кылварт, пожелавший стать новым председателем и занявший этот пост, не обладает подобным умением варить политический суп. Скорее наоборот: блюдо у него подгорает. Уже несколько месяцев партию покидает один известный политик за другим, и ходят слухи, что будут еще потери. Центристская партия четко формируется как русская партия и не просто русская, а такая, во взглядах которой, вероятно, будет доминировать заигрывание с великорусским империализмом.

Если так, то, к сожалению, в будущем Центристской партии нет места в правительстве. Проблемы будущего нельзя решить рецептами прошлого. Конечно, можно сказать, что Михаилу Кылварту не повезло, так как агрессия России против Украины поляризовала Центристскую партию сильнее, чем любая другая тема. Среди центристов всегда были обладатели проимперских взглядов, но им удавалось оставаться более скрытыми. Контрольный вопрос «Чей Крым?» теперь позволяет прояснить ситуацию.