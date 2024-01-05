Нарушившего правила тренера отстранили от «Тур де Ски»

Шликенридер вышел за рамки дозволенного на пятом этапе «Тур де Ски» - в ходе женской гонки на 22 км. Во время соревнований он помог своим спортсменкам очистить лыжи. Это запрещено, поэтому судьи решили отстранить тренера от соревнований. Спортсменки, которым помог тренер, наказания не получили, они могут продолжать соревнования.

«Это моя ошибка, за которой последовало и наказание. Я больше не являюсь тренером немецкой сборной на «Тур де Ски», - прокомментировал Шликенридер. – Это было решение судей и такой поступок не должен повториться. Кроме того, сборной Германии назначили и денежный штраф».

Позже Шликенридер подтвердил, что понятия не имел о таком правиле. По словам немца, правила меняются так часто, что уследить за ними непросто. По его мнению, главной задачей тренера по-прежнему является помощь подопечным.

Шликенридер сам бывший лыжник. Серебряная медаль в спринте, завоеванная на Олимпийских играх 2002 года, стала самым ярким достижением в его карьере. Он также выиграл два этапа Кубка мира.