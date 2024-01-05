Человека, которому стало плохо в столичном торговом центре, чудом спасли: его сердце остановилось на 13 минут

Охранник отреагировал незамедлительно и увидел, что у лежавшего на земле человека язык запал в горло. Охранник освободил ему дыхательные пути и приступил к реанимации. В результате реанимирования дыхание восстановилось. Приехавшие на вызов медики скорой помощи воспользовались электрошоком, благодаря чему пациент пришел в сознание. Скорая доставила мужчину, приехавшего с семьей из Финляндии в Эстонию в отпуск, в больницу.

К настоящему времени он полностью выздоровел. «У моего отца случился инфаркт в таллиннском торговом центре, ситуация была очень серьезная. Его сердце остановилось на 13 минут. От имени всей своей семьи благодарю охранника G4S, который пришел на помощь и начал реанимацию. По словам врачей, быстро начатая и успешная реанимация спасла моему отцу жизнь. Самое большое в мире спасибо работнику, который спас его и сделал нам лучший рождественский подарок из всех возможных: мы смогли провести Рождество вместе с папой. Отец находился в больнице в Эстонии пять дней, после чего его отпустили домой. Его состояние постоянно улучшается, и, похоже, осложнений после инфаркта нет. Еще раз – большое спасибо!» – написала G4S дочь спасенного.