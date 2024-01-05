Северная Корея выпустила несколько сотен снарядов в сторону южнокорейских островов

Сегодня Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов в море у своего западного побережья на границе с Южной Кореей, в результате чего Южная Корея приказала жителям островов Ёнпхёндо и Пэннёндо эвакуироваться.
«Северная Корея выпустила около 200 снарядов в районе острова Ёнпхёндо», - заявил представитель министерства обороны Южной Кореи, а представители Ёнпхёндо сообщили AFP, что мирных жителей попросили эвакуироваться.
Вскоре после этого жителей Пэннёндо также попросили эвакуироваться.
«В настоящее время мы передаем уведомления об эвакуации», - сказал AFP чиновник из Пэннёндо, добавив, что ему сообщили, что южнокорейская армия скоро проведет военно-морские учения.
Стрельба последовала за предупреждениями Северной Кореи о том, что она модернизирует свой военный арсенал, чтобы быть готовой к войне, которая может разразиться на Корейском полуострове в любой момент.
Артиллерийские обстрелы Северной Кореей вблизи двух пограничных островов - это провокация, которая должна быть прекращена, заявило министерство обороны Южной Кореи, предупредив, что Сеул примет соответствующие меры в ответ.
«Это провокационные действия, которые угрожают миру на Корейском полуострове», - говорится в заявлении министерства обороны, призывающем Пхеньян немедленно прекратить подобные действия.