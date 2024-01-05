Чем больше – тем лучше: вы тоже устали от скандинавского минимализма?

Мода постоянно меняется, и то, что долгое время было основным направлением в дизайне интерьера, в один момент теряет свою привлекательность, освобождая место чему-то давно забытому. Ни одна идея не нова в этом мире, просто возвращается к нам в другой упаковке. Вот и теперь минимализм теперь отходит на второй план и уступает место максимализму.

Хотя термин «максимализм» относительно новый, его корни уходят в XVII-XVIII века, когда в Европе процветали барокко и рококо. Эти стили ассоциируются с королями, знатью или просто богатыми людьми. Например, роскошный дворец Людовика XIV в Версале, интерьеры которого периодически входят в моду. А элементы викторианского стиля можно найти в стиле югенд и в постмодернизме.

Ниже в галерее показан пример максималистского дома в Ковентри, Англия.

«Максималистский дизайн - это стиль и эстетика, основанные на принципе "чем больше - тем лучше"», - рассказывает дизайнер интерьеров из Нью-Йорка Меган Хопп. Максималистские интерьеры подразумевают смелое использование цвета, узоров и многослойности, чтобы создать пространство, которое буквально кичится излишеством. Но максимализм - это не просто беспорядочное размещение вещей в пространстве - он так же тщательно продуман, как и любая другая тенденция дизайна интерьера.

Хорошим примером максималистского интерьера является дом звезды бурлеска Диты фон Тиз, которым она поделилась с изданием AD.

Дизайнер интерьеров Тина Шнабель, давшая интервью модному журналу Vogue, поделилась полезным советом, как воплотить в реальность дом своей максималистской мечты.

«Декор помещения в максималистском стиле можно считать удачным, когда множество различных узоров и фактур соединены единой цветовой палитрой. Выбранные цвета можно добавить на стены, потолок, оконные рамы и, конечно, декоративным деталям», - пояснила она.