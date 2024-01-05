Сегодня, 5 января, в 11:00 в Рийгикогу члены фракции Центристской партии Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карузе, Андре Ханимяги и Энн Ээсмаа дадут пресс-конференцию, в ходе которой расскажут о своих дальнейших шагах в политике.
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Утром в пятницу стало известно, что, по данным Коммерческого регистра, Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карузе, Андре Ханимяги, Энн Ээсмаа и Керсти Сарапуу вышли из Центристской партии.