Прямая трансляция и блог ⟩ Депутаты Рийгикогу, покидающие Центристскую партию: Михаила Кылварта не считают равным другим партийным лидерам

Сегодня, 5 января, в 11:00 в Рийгикогу члены фракции Центристской партии Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карузе, Андре Ханимяги и Энн Ээсмаа дадут пресс-конференцию, в ходе которой расскажут о своих дальнейших шагах в политике.