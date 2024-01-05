Пять членов Центристской партии, среди которых Кийк и Ааб, сделают заявление

Сегодня, 5 января, в 11:00 в Рийгикогу члены фракции Центристской партии Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карусе, Андре Ханимяги и Энн Ээсмаа дадут пресс-конференцию, в ходе которой расскажут о своих дальнейших шагах в политике.
С большой долей вероятности они объявят о своем выходе из Центристской партии.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил в пятницу в утренней программе телеканала Kanal 2, что на самом деле этот план выхода из партии был давно уже ясен, а его обнародование подгадали на время, когда ситуация в Центристской партии стала стабилизироваться.