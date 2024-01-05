Пять членов Центристской партии, среди которых Кийк и Ааб, сделают заявление

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил в пятницу в утренней программе телеканала Kanal 2, что на самом деле этот план выхода из партии был давно уже ясен, а его обнародование подгадали на время, когда ситуация в Центристской партии стала стабилизироваться.