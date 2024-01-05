Иностранные государства выплатили миллионы компаниям Трампа во время его президентства

«Дональд Трамп на посту президента принял более 7,8 миллиона долларов от иностранных государств и их лидеров, включая страны с одними из самых жестоких режимов в мире», - говорится в докладе с названием «Белый дом на продажу».

Авторам известно лишь о нескольких платежах, которые были направлены через четыре из более чем 500 компаний, принадлежащих экс-президенту Трампу за два года его пребывания в должности, и только из 20 стран, при том что в мире их более 190.