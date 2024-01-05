Иностранные государства выплатили миллионы компаниям Трампа во время его президентства

Чиновники из Саудовской Аравии, Индии, Турции и Демократической Республики Конго были в числе представителей примерно 20 стран, которые платили деньги гостиничному и риэлторскому бизнесу Трампа во время его президентства, пишут в своем докладе демократы из комитета по надзору Палаты представителей.
По мнению авторов доклада, такие доходы от иностранных государств нарушают конституционный запрет на иностранные налоги.
«Дональд Трамп на посту президента принял более 7,8 миллиона долларов от иностранных государств и их лидеров, включая страны с одними из самых жестоких режимов в мире», - говорится в докладе с названием «Белый дом на продажу».
Авторам известно лишь о нескольких платежах, которые были направлены через четыре из более чем 500 компаний, принадлежащих экс-президенту Трампу за два года его пребывания в должности, и только из 20 стран, при том что в мире их более 190.
Утверждается, что Пекин, а также такие компании, как ICBC Bank и Hainan Airlines, заплатили компаниям Трампа 5,5 миллиона долларов.