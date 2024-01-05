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Деньги налогоплательщиков тратятся впустую? ⟩ Зимой услугой велопроката почти никто не пользуется

Юри Саар
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Парковка прокатных велосипедов на улице Калда в Тарту.
Парковка прокатных велосипедов на улице Калда в Тарту. Фото: Jüri Saar

Статистика тартуского велопроката, который содержится на деньги налогоплательщиков, подтверждает и без того очевидный факт, что велосипед является сезонным средством передвижения в университетском городе. Например, в декабре прошлого года было несколько дней, когда количество поездок на велосипедах было меньше числа велопарковок.

Всего в Тарту и соседних уездах насчитывается сто велопарковок. Однако на некоторых парковках за целый месяц велосипеды арендовали менее десяти раз, а в некоторых случаях этот показатель равнялся нулю. На волостных парковках тоже было по нулям.

Курица или яйцо

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