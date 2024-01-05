Деньги налогоплательщиков тратятся впустую? ⟩ Зимой услугой велопроката почти никто не пользуется

Статистика тартуского велопроката, который содержится на деньги налогоплательщиков, подтверждает и без того очевидный факт, что велосипед является сезонным средством передвижения в университетском городе. Например, в декабре прошлого года было несколько дней, когда количество поездок на велосипедах было меньше числа велопарковок.