ФОТО ⟩ Правление Партии реформ собралось для обсуждения политической ситуации

Правление Партии реформ собралось в пятницу утром на заседание, чтобы обсудить политическую ситуацию в Эстонии.
Тлеющие противоречия в Центристской партии вновь вышли на поверхность в четверг, когда Танель Кийк, баллотировавшийся на пост председателя на съезде партии в сентябре и проигравший выборы Михаилу Кылварту, объявил о своем плане покинуть партию и присоединиться к социал-демократам. Стали также распространяться слухи об уходе из рядов центристов еще нескольких ведущих политиков Центристской партии с большим стажем пребывания в ее составе.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт признал, что партия находится в кризисе.
Председатель Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас в четверг отвергла предположения, что Партия реформ выгонит «Ээсти 200» из правительства Эстонии в связи с тем, что с учетом количества депутатов, переходящих из Центристской партии в Социал-демократическую партию, в конечном итоге станет возможным сформировать коалиционный союз только с участием реформистов и соцдемов.