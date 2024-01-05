ФОТО ⟩ Правление Партии реформ собралось для обсуждения политической ситуации

Тлеющие противоречия в Центристской партии вновь вышли на поверхность в четверг, когда Танель Кийк, баллотировавшийся на пост председателя на съезде партии в сентябре и проигравший выборы Михаилу Кылварту, объявил о своем плане покинуть партию и присоединиться к социал-демократам. Стали также распространяться слухи об уходе из рядов центристов еще нескольких ведущих политиков Центристской партии с большим стажем пребывания в ее составе.