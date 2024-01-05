ИНТЕРВЬЮ ⟩ Кальюлайд: Центристская партия превратилась в тупиковую русскую, ее влияние ослабевает

Депутат Рийгикогу от социал-демократов Раймонд Кальюлайд считает превращение Центристской партии в русскую партию естественным фактом, корни которого лежат в отстранении Юри Ратаса от должности председателя, организованном русским крылом партии.
Социал-демократам, по мнению Кальюлайда, пора задаться вопросом, является ли коалиция с Центристской партией в Таллинне по-прежнему лучшим вариантом для жителей города?
В прошлом вы были членом Центристской партии и лично общались с Кылвартом. Правда ли, что Яак Ааб, Танель Кийк и Юри Ратас (Кийк и Ааб объявили в пятницу о выходе из партии - прим. ред.) рассматривают возможность выхода из партии, потому что новый председатель Кылварт готов превратить Центристскую партию в русскую партию?
Это не вопрос готовности, это уже произошло. Это выражается, среди прочего, в том, как Центристская партия отреагировала на деятельность Яны Тоом по финансированию антиэстонских активистов. Аргументы, которые председатель Центристской партии привел в защиту Тоом, просто смешны.
Во-первых, он пытался доказать, что партия не занимает никакой позиции в отношении действий своих членов. Тоом не просто «еще один член» Центристской партии, а заместитель председателя и, по сути, второй человек в партии. Они уже давно находятся в политическом тандеме.
Развивая этот аргумент, можно предположить, что если Тоом, к примеру, поддержит ИГИЛ или ХАМАС из своих личных средств, то Центристская партия своей позиции по этому поводу не выразит.
В эстонском медиапространстве эти сообщения порой звучат нечетко, но в русскоязычном Delfi я прочитал, что Кылварт понимает заинтересованность Тоом в получении юридической ясности в случае с прокремлевскими активистами.
После конфликта ценностей в партии внутренняя оппозиция заявила, что Кылварт просто не умеет руководить.
Нет никаких доказательств того, что его управление эффективно. Однако предыдущие местные выборы сумели произвести на людей такое впечатление.
Но, знаете ли, многие в Москве тоже могут подумать, что мэр Сергей Собянин очень эффективный управленец, и что за время его правления город как-то по-особому расцвел.
А то, что где-то есть оппозиционеры, которые предполагают, что в рамках его программ деньги передавались российским пропагандистам, этого тётя Валя не знает и считает, что Собянин – верный человек на верном месте.
Если бюджет Таллинна больше миллиарда, и значительная его часть уходит на пропаганду, то объяснить людям можно что угодно, но это не значит, что это правда.
Бывший председатель Центристской партии Юри Ратас поставил вопрос таким образом, что Тоом, поддерживающая обращение прокремлевских сил в суд против Эстонского государства, не должна баллотироваться кандидатом по списку Центристской партии на европейских выборах. Месседж Кылварту: выбирай, или я, или она.
Я бы вообще не интерпретировал это как наличие какого-либо скрытого мотива. Юри Ратас, как многолетний премьер-министр, обеспокоен ситуацией с безопасностью в Эстонии, которая резко ухудшилась, и он сделал единственно возможное в этой ситуации заявление.
Ведь элементарно, что Яна Тоом не должна быть кандидатом номер один от серьезной политической партии на выборах в Европарламент. Какая еще эстонская политическая партия, если исключить прокремлевскую партию «Коос», готова включить Тоом в свой список, если она предложит себя? Только Центристская партия.
Насколько решающей в судьбе Центристской партии является сейчас фигура Юри Ратаса?
Фигура Юри Ратаса имеет очень большое значение. Он вывел Центристскую партию из двухлетней изоляции в Рийгикогу, привел ее в правительство и стал во главе этого правительства.
Русское крыло Центристской партии допустило большую ошибку, принявшись с самого начала подрывать позиции Ратаса в партии. Изначально было очевидно, что все это русское крыло представляет собой перманентную проблему для партии.
Это связано со слишком высокой самооценкой этих людей, уверенности в том, что они могут гораздо лучше руководить этой партией. Но оказывается, что ничего контролировать они не могут.
То, что Ратаса убрали с поста председателя, было большой ошибкой. В том числе и для самих русских.
Русская политическая партия – это уже вчерашний день, и даже сам русский избиратель понимает, что политическая партия на национальной основе ни к чему не приведет.
Раньше сильной стороной Центристской партии было то, что она была единственной партией, где русские и эстонцы могли нормально работать вместе.
Танель Кийк заявил, что рассматривает возможность вступления в Социал-демократическую партию. Какова могла бы быть его роль, а также, к примеру, роль Яака Ааба в вашей партии?
Я не могу этого сказать. Это мои давние коллеги по Рийгикогу. Они были очень трудолюбивыми и значимыми народными избранниками. Среди депутатов от оппозиционных партий мне гораздо больше симпатизировало то, как выполняли свои обязанности они, нежели Калле Грюнталь и EKRE в целом.
Из-за ухода политиков из Центристской партии их фракция в Таллиннском горсобрании ослабла. Вместе с социал-демократами эта коалиция еще может управлять городом, но если уйдут еще три видных члена Центристской партии, встанет вопрос о смене власти. Поддерживаете ли вы большую коалицию в Таллинне без Центристской партии?
Я сейчас несколько далек от городских дел, мои полномочия как депутата городского собрания приостановлены, поскольку я концентрируюсь на работе Рийгикогу. Но у членов городского собрания всегда есть повод задать себе вопрос, что лучше для жителей Таллинна.
Для жителей города было бы лучше, если бы социал-демократы согласились сформировать большую коалицию с другими политическими партиями?
Для этого и избрано городское собрание, и его члены должны подумать об этом вместе. Ситуация изменилась по сравнению с местными выборами 2021 года. После выборов Центристской партии не хватало двух мандатов до большинства, и одного мандата после того, как к ним перебежала депутат от EKRE. Но сейчас ситуация существенно изменилась.
Вы только что сказали, что большой вес и активность Яны Тоом в Центристской партии – это проблема, что партия становится русской. Следовательно, проблемой является и то, что социал-демократы сотрудничают с Центристской партией в Таллинне. Или я чего-то в вашей логике не понял?
Это абсолютно логичный вопрос. Этот вопрос должны задать социал-демократы в городском собрании. Всё ли по-прежнему, изменились ли предпосылки, на основе которых создавалась коалиция? Я бы, конечно, не дистанцировался от этого вопроса, потому что это вполне законный вопрос.
Поскольку наступает момент истины, и в Центристской партии ускорилось внутренние процессы, действительно ли изменились предпосылки, на основе которых социал-демократы создали коалицию?
Произошли изменения в составе всего горсобрания. Очень важное и принципиальное отличие - то, какую позицию Центристская партия занимает сегодня в эстонской политике. Это была эстонская политическая партия, в которой было много хороших людей, но сейчас это в первую очередь действующая в Эстонии русская партия, это другая политическая партия.
В декабре я взял интервью у Марис Сильд, председателя Таллиннского городского собрания, и спросил ее, насколько вероятен, по ее мнению, вариант создания большой коалиции. Она ответила, что социал-демократы не будут сотрудничать с EKRE в столице. Означает ли это, что у социал-демократов есть план идти до конца вместе с Центристской партией?
В эту субботу таллиннские социал-демократы выберут новое правление и лидера региона. Новому руководству предстоит проанализировать изменившуюся политическую ситуацию и составить планы.
В политике все может измениться очень быстро. Но никто не принимает решений за депутатов городского собрания, как и застой в работе Рийгикогу не может быть преодолен никем, кроме депутатов Рийгикогу.
Будут ли социал-демократы обсуждать проблемную сторону сотрудничества с Центристской партией в Таллинне на встрече в субботу?
Мы обязательно обсудим, какова была роль социал-демократов в деятельности горсобрания, как прошла реализация подписанного коалиционного соглашения. Члены регионального отделения партии имеют право поднимать вопросы, которые они считают важными.
Вы зададите там этот вопрос?
У меня подготовлена презентация об итогах работы за последние два года в регионе. Вот и посмотрим, что будет в презентации.
Вы уже имели дело с русским избирателем. Не усиливают ли действия Кыварта поддержку партии со стороны русскоязычных избирателей?
За такими российскими политиками, как Кылварт и Тоом, стоят в основном те избиратели, которых нет в эстонском информационном пространстве.
Когда я общаюсь с русскими, живущими в Эстонии, которые более осведомлены о том, что происходит в Эстонии, они отворачиваются от Центристской партии. Они больше не воспринимают ее всерьез. Вопрос в том, сможет ли кто-нибудь предложить им альтернативу.
Ведь русскоязычные избиратели понимают, что нет смысла выбирать политическую партию, поддерживающую только одну группу по национальному признаку. Они просто начнут голосовать за другие партии. Такая партия не сможет добиться успеха в большой политике.
Все понимают, что с 99-процентной вероятностью ни у Кылварта, ни у Тоом никогда не будет какой-либо особой возможности влиять на государственную политику Эстонии.
Очень трудно представить, чтобы кто-то согласился на сотрудничество с ними в правительстве в нынешней ситуации с безопасностью. Все наши члены правительства имеют высокий уровень допуска к государственной тайне.
Я, например, не могу представить Яну Тоом в роли министра образования.