ИНТЕРВЬЮ ⟩ Кальюлайд: Центристская партия превратилась в тупиковую русскую, ее влияние ослабевает

Из-за ухода политиков из Центристской партии их фракция в Таллиннском горсобрании ослабла. Вместе с социал-демократами эта коалиция еще может управлять городом, но если уйдут еще три видных члена Центристской партии, встанет вопрос о смене власти. Поддерживаете ли вы большую коалицию в Таллинне без Центристской партии?

Я сейчас несколько далек от городских дел, мои полномочия как депутата городского собрания приостановлены, поскольку я концентрируюсь на работе Рийгикогу. Но у членов городского собрания всегда есть повод задать себе вопрос, что лучше для жителей Таллинна.

Для жителей города было бы лучше, если бы социал-демократы согласились сформировать большую коалицию с другими политическими партиями?

Для этого и избрано городское собрание, и его члены должны подумать об этом вместе. Ситуация изменилась по сравнению с местными выборами 2021 года. После выборов Центристской партии не хватало двух мандатов до большинства, и одного мандата после того, как к ним перебежала депутат от EKRE. Но сейчас ситуация существенно изменилась.

Вы только что сказали, что большой вес и активность Яны Тоом в Центристской партии – это проблема, что партия становится русской. Следовательно, проблемой является и то, что социал-демократы сотрудничают с Центристской партией в Таллинне. Или я чего-то в вашей логике не понял?