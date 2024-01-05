Шестеро членов Рийгикогу вышли из Центристской партии

В эфире радио Äripäev Кийк сказал, что понимает решение Юри Ратаса пока остаться в партии. «Юри Ратас взял время на размышление и обязательно сообщит нам, к какому решению он придет», - сказал Кийк.

Postimees пишет сегодня, что политика – это командная игра, и когда речь идет о судьбоносных решениях, их нужно доносить до своих сторонников, друзей и соратников лично, а не сообщать им об этом посредством СМИ.

Помимо Кийка партию покинут и другие видные центристы. Будущее Яака Ааба и Андре Ханимяги также связывают с соцдемами.

В четверг, однако, оба были осторожны в выборе слов. Ааб признался: «Не буду скрывать, что переговоры с соцдемами велись, но я еще не принял решения». Андре Ханимяги, бывший генеральный секретарь Центристской партии и нынешний депутат парламента, на вопрос о том, собирается ли он тоже уйти, отвечает: «Я не скажу ни "нет", ни "да". Конечно, в партии идут дискуссии о ее будущем».