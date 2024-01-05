Что-то новенькое ⟩ Эксперт: доски для сауны клеят даже на потолок в гостиной

Как сказала Мари-Лийс Михкельсон, тенденция использования дерева вместо обоев пришла из загородных домов в самые современные городские квартиры. «Особой популярностью пользуется отделка деревянными рейками гостиных и спален. Обычно деревянным материалом покрывается одна стена или отделываются отдельные элементы интерьера, но в ультрасовременных домах в стиле модерн 60-70-х годов досками или материалами из древесины ценных пород отделываются целые стены и потолки», – сказала Михкельсон.

Фото: Puumarket

«Основная цель использования деревянной отделки - сделать дом интереснее и теплее. Деревянные рейки также улучшают акустику в помещении, уменьшают эхо, и вместе с войлочной основой приглушают звуки, доносящиеся из других помещений. Рейки легко установить, зачастую их просто приклеивают к стене», - поделилась Михкельсон.

«Кроме реек, для отделки стен и потолков используют также совершенно обыкновенным напольный паркет или термообработанный древесный материал, который предназначен для использования главным образом в саунах. Термическая обработка подчеркивает красивый рисунок древесины, но нужно учитывать, что этот материал имеет более сильный запах зрелой древесины, что не всем подходит», — добавила Михкельсон.

Фото: Puumarket

По словам руководителя отдела Puumarket, помимо темного мореного дерева, в дизайне интерьера очень популярны серые, зеленоватые и голубоватые тона. «Часто люди также комбинируют контрастные темные и более светлые оттенки», - сказала Михкельсон.

Фото: Puumarket

«Поскольку за последний год цены на древесину значительно снизились, ее часто используют при ремонте домов или для того, чтобы освежить интерьер. Например, объем продаж материалов для террас в этом году увеличился почти вдвое по сравнению с прошлым годом, а реализация материалов для внутренней отделки выросла на треть. Что касается цен, вероятно, сейчас мы уже находимся на дне», – добавила Михкельсон.