В результате удара беспилотника США в Ираке погиб проиранский командир

«Этот удар был нанесен в целях самообороны. Никто из гражданских лиц не пострадал. Никакая инфраструктура или объекты не были атакованы», - говорится в заявлении чиновника.

В результате удара погиб лидер проиранской группировки боевиков «Харакат аль-Нуджаба» в Ираке, который активно участвовала в планировании и осуществлении нападений на американских солдат, сказал чиновник, добавив, что был убит еще один член этой группировки. Позднее Пентагон заявил, что убитым был Муштак Джавад Казим аль-Джавари.

Удар беспилотника был нанесен на фоне обострения напряженности в регионе из-за войны между союзником США Израилем и поддерживаемыми Ираном боевиками ХАМАС в секторе Газа.

Авиаудар также вызвал возмущение правительства Ирака, которое назвало его опасной эскалацией и агрессией.

«Мы хотим избежать эскалации конфликта, но противники должны прекратить наносить удары по нашим солдатам. Но если они продолжают их наносить, мы будем делать все необходимое для самозащиты, как и любая другая страна», - ответил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на вопрос журналистов о том, как согласуются цель избежать более широкого конфликта и вчерашний авиаудар по иранскому союзнику.

«Мы ясно дали понять иракскому правительству, что наши войска находятся там, чтобы помочь обеспечить дальнейшее поражение Исламского государства, и иракское правительство обязано приложить все усилия, чтобы принять меры против любых лиц, угрожающих американским военным», - добавил Миллер.

Последний виток израильско-хамасовского конфликта начался 7 октября, когда палестинская группировка совершила шокирующую трансграничную атаку из Газы, в результате которой погибло около 1140 человек.

В результате израильского контрнаступления, по данным министерства здравоохранения управляемой ХАМАС территории, в Газе погибло более 22 000 человек.

Эти смерти вызвали всеобщий гнев на Ближнем Востоке и подстегнули насилие против американских войск в регионе.

С 2014 года в составе международной коалиции, борющейся с джихадистской группировкой «Исламское государство» (ИГ), США разместили около 2500 военнослужащих в Ираке и 900 - в Сирии.