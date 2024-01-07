Эксперт: дети с особыми потребностями могут учиться на эстонском, но им нужна поддержка

В этом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет о школьной реформе и переходе на эстонский язык обучения детей с особыми образовательными потребностями. Кто и как будет определять, на каком языке такой ребенок сможет учиться, какие меры поддержки планируется ввести и каким образом это отразится на системе образования в целом – обо всем этом в студии говорят ученые, политики, учителя и, конечно же, родители этих детей.
В передаче приняла участие и сопрофессор логопедии Института педагогических наук Марика Падрик, по оценке которой обучение иноязычных детей с особыми образовательными потребностями на эстонском языке возможно, однако, для этого требуются большие меры поддержки.
«Я должна ввести два термина – язык общения и обучения и язык мышления. Если ребенок в повседневных ситуациях понимает и может говорить по-эстонски, то историю и природоведение он на данном уровне изучать не сможет, для этого нужен язык мышления. И если ребенок не владеет таким уровнем, он на эстонском языке учиться не сможет, – сказала Падрик. – Но давайте вернемся к теме методики. Да, дети с особыми потребностями могут изучать языки, но к ним нужен совершенно другой подход и поддержка. А это требует много ресурсов и предполагает наличие людей, которые умеют эту поддержку оказывать».
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Особый переход» уже в этот понедельник в 20:30 на канале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.