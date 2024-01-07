Эксперт: дети с особыми потребностями могут учиться на эстонском, но им нужна поддержка

«Я должна ввести два термина – язык общения и обучения и язык мышления. Если ребенок в повседневных ситуациях понимает и может говорить по-эстонски, то историю и природоведение он на данном уровне изучать не сможет, для этого нужен язык мышления. И если ребенок не владеет таким уровнем, он на эстонском языке учиться не сможет, – сказала Падрик. – Но давайте вернемся к теме методики. Да, дети с особыми потребностями могут изучать языки, но к ним нужен совершенно другой подход и поддержка. А это требует много ресурсов и предполагает наличие людей, которые умеют эту поддержку оказывать».