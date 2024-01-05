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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Вашингтон объявил о применении Россией северокорейских ракет, тем самым создается давление на Конгресс

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • Южная Корея приказала эвакуировать 2000 жителей острова Енпхендо
  • Вчера по Белгородской области был нанесен мощный воздушный удар
  • Операции израильской армии по зачистке территории в северной части сектора Газа ускорились

По данным властей Украины, под Севастополем пострадал крупный командный пункт российской армии, а также комплекс ПВО. Вечером прошла вторая волна украинских воздушных ударов по Крыму, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Адмирал Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности США, заявил вчера, что Северная Корея уже поставила баллистические ракеты в Россию, и Россия уже использовала их в атаках на Украину. В материалах, позднее опубликованных в СМИ, указывается, что именно эти ракеты использовались при атаке на Харьков в последние недели.

Кирби заявил, что Россия также пытается закупить аналогичные ракеты у Ирана. Поскольку у России недостаточно ракет средней дальности, и для масштабных ударов по Украине их хватит только на несколько дней, очевидно, что Россия пытается приобрести их все в больших и в больших количествах. Как уже говорилось ранее, Северная Корея, Иран и Китай - единственные места, откуда такие ракеты можно завозить в значительных объемах.

Однако в настоящее время Иран сосредоточился на атаках на Израиль, и у России нет оснований ожидать быстрых и многочисленных поставок из Ирана. На основании имеющейся информации трудно оценить, какую часть своего арсенала Северная Корея осмелится поставить в Россию.

На данный момент, пожалуй, самый главный нюанс заключается в том, что общественность о поставках северокорейских ракет России первым проинформировал важный представитель властей США, причем в совершенно официальной форме. Это можно рассматривать как явное давление на Конгресс, чтобы тот стал более серьезно относиться к своей работе. США также созывают Совет Безопасности ООН для обсуждения этого вопроса, что показывает, насколько серьезно администрация президента США относится к этому вопросу.

Нарастание напряжения на Корейском полуострове

Сегодня утром появились сообщения о напряженной ситуации в отношениях между Северной Кореей и Южной Кореей. Южная Корея приказала эвакуировать 2000 жителей острова Енпхендо. Северная Корея проводит в регионе военные учения, а южнокорейская разведка на основании своих данных предполагает, что именно остров Енпхендо может подвергнуться нападению. Северная Корея уже предпринимала такую попытку в 2010 году. Сообщения о происходящем в регионе совсем свежие и пока противоречивые.

Приказ Южной Кореи об эвакуации можно рассматривать как демонстрацию ее готовности ответить на провокации Северной Кореи, и, таким образом, представляет собой скорее меру деэскалации. В ближайшие дни в этом регионе ожидается еще больший рост напряженности.

Хакеры ГРУ в «Киевстаре»

СБУ вчера сообщила, что хакеры получили доступ к серверам оператора связи «Киевстар» еще в мае 2023 года, примерно за полгода до крупных атак, пришедшихся на 12 декабря. Примерно за пять месяцев злоумышленники добились своего безопасного присутствия в системе и создали условия для эффективных атак.

Расследование СБУ показывает, что все данные клиентов были украдены, чего и следовало ожидать. Злоумышленники обеспечили себе доступ к данным, несмотря на значительные инвестиции «Киевстара» в обеспечение безопасности своих сетей. В ходе расследования СБУ установила, что хакеры также несколько раз пытались взломать сети этого оператора в течение 2023 года, что также ни для кого не должно стать сюрпризом.

Отдельный вопрос заключается в том, что, поскольку «Киевстар» является крупнейшей компанией, предоставляющей услуги связи в Украине, почему же Россия решила именно парализовать деятельность компании, ведь российское присутствие в системе позволило бы собирать разведывательную информацию в течение более длительного периода времени.

На данный момент можно предположить, что военно-наступательные интересы были важнее интересов разведки. Возможно, россияне рассчитывали парализовать украинскую гражданскую инфраструктуру в ситуации, когда Россия пыталась начать крупное наступление на фронте. Украина приписывает атаку российской военной разведке, ГРУ, точнее - ее специальному киберподразделению.

Однако Украине удалось восстановить услуги «Киевстар» на удивление быстро (шаг за шагом это было сделано в течение недели), и это не создало серьезных проблем для функционирования государства и общества. Следует отметить, что и организованные Украиной кибератаки не вызвали серьезных проблем в России.

По данным СБУ, в прошлом году украинцы зафиксировали 4500 кибератак на украинские госструктуры и компании критической инфраструктуры. Кибератаки также органично включают в себя информационные операции, при которых атаки осуществляются явно негосударственными хакерскими группировками.

Украинской военной разведке приписывают нападение на военный аэродром вблизи Челябинска, что на Урале, в результате которого произошел пожар и был уничтожен современный российский штурмовик Су-34. Предполагается, что это была партизанская атака, осуществленная при поддержке спецслужб.

Атаки на Белгород и Севастополь

Вчера в Белгородской области был зафкисирован крупный авиаудар. На территории города также имеются следы взрывов, причиной которых могли стать обломки сбитого дрона. Никакой информации о пораженных целях не разглашается.

Также сегодня ночью российская армия нанесла авиаудар по Украине с помощью иранских беспилотников. Украинская ПВО уничтожила не менее десяти из них. Дополнительная информация будет опубликована позже, но атака не была особенно обширной.

Количество атак российской армии остается на обычном уровне, с высокой активностью только в окрестностях Донецка.

На направлении Сватово и Северодонецка российская армия с меньшей активностью продолжает наступление в районе Купянска, но успеха не добилась. На других участках линии фронта российская армия бездействует.

В районе Бахмута российская армия продолжила несколько наступательных операций к югу и северу от города. На северном направлении российские подразделения за последние несколько недель немного улучшили свои позиции, но это пока не принесло существенного изменения ситуации.

В Донецкой области были очень активные попытки наступления российской армии в районе Авдеевки и Марьинки. Пока сообщений об их прогрессе нет.

На Южном фронте российские подразделения действовали относительно активно в районе Токмака, но признаков изменений в линии фронта нет. Продолжаются также и безуспешные атаки на украинские позиции на восточном берегу Днепра.

Вчера сильные взрывы произошли в Севастополе и Евпатории в Крыму. По данным российских чиновников, над полуостровом было уничтожено десять украинских ракет. Фактически есть информация о попадании в одну из воинских частей в Севастополе.

По данным Украины, под Севастополем пострадал крупный командный пункт российской армии, а также комплекс ПВО. Вечером по Крыму прошла вторая волна украинских воздушных ударов. Судя по сообщениям с места событй, можно предположить, что речь шла о большом количестве дроновых ударов.

Взрывы были слышны не только в Севастополе, но и в других крымских городах. Работала ПВО, взрывы также были слышны на восточном берегу Черного моря в Новороссийске, который в настоящее время является самым важным военным портом России на Черном море. Ранее Россия вывела в море корабли, вооруженные ракетами «Калибр». На данный момент можно сделать вывод, что российское командование сумело учесть риск этой атаки и значительно отодвинуло некоторые цели, сделав их недосягаемыми для Украины.

Позже Минобороны России сообщило, что над Крымом было уничтожено 36 украинских беспилотников. Единственная ценность этой информации - указание на то, что украинская атака была более масштабной, чем обычно. Достоверной информации о результатах атаки дронов пока не появилось.

Ситуация в Газе

Операции израильской армии по зачистке территории в северной части сектора Газа ускорились. Каждый день демонстрируются новые видеокадры, показывающие разрушение туннельных систем ХАМАС. На юге наступательная операция Израиля также начала продвигаться быстрее.

Отдельные атаки дронов совершаются ежедневно против баз США в Сирии и Ираке. Хуситы до сих пор не ответили на предъявленный им ультиматум о прекращении атак на корабли в Красном море. Вчера они попытались повредить военный корабль США, взорвав неподалеку небольшой катер. Неизвестно, принесла ли эта акция результат.

«Хезболле» до сих пор не удалось эскалировать нападения на Израиль. Сомнительно, что «Хезболла» вообще на самом деле может нанести более серьезные удары по Израилю с территории Ливана. Если для «Хезболлы» было бы действительно желательным продолжить эскалацию, можно было бы ожидать асимметричных шагов, например, организации террористических актов на территории Израиля.

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