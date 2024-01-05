ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Вашингтон объявил о применении Россией северокорейских ракет, тем самым создается давление на Конгресс

Отдельный вопрос заключается в том, что, поскольку «Киевстар» является крупнейшей компанией, предоставляющей услуги связи в Украине, почему же Россия решила именно парализовать деятельность компании, ведь российское присутствие в системе позволило бы собирать разведывательную информацию в течение более длительного периода времени.
На данный момент можно предположить, что военно-наступательные интересы были важнее интересов разведки. Возможно, россияне рассчитывали парализовать украинскую гражданскую инфраструктуру в ситуации, когда Россия пыталась начать крупное наступление на фронте. Украина приписывает атаку российской военной разведке, ГРУ, точнее - ее специальному киберподразделению.
Однако Украине удалось восстановить услуги «Киевстар» на удивление быстро (шаг за шагом это было сделано в течение недели), и это не создало серьезных проблем для функционирования государства и общества. Следует отметить, что и организованные Украиной кибератаки не вызвали серьезных проблем в России.
По данным СБУ, в прошлом году украинцы зафиксировали 4500 кибератак на украинские госструктуры и компании критической инфраструктуры. Кибератаки также органично включают в себя информационные операции, при которых атаки осуществляются явно негосударственными хакерскими группировками.
Украинской военной разведке приписывают нападение на военный аэродром вблизи Челябинска, что на Урале, в результате которого произошел пожар и был уничтожен современный российский штурмовик Су-34. Предполагается, что это была партизанская атака, осуществленная при поддержке спецслужб.
Атаки на Белгород и Севастополь
Вчера в Белгородской области был зафкисирован крупный авиаудар. На территории города также имеются следы взрывов, причиной которых могли стать обломки сбитого дрона. Никакой информации о пораженных целях не разглашается.