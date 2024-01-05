ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Вашингтон объявил о применении Россией северокорейских ракет, тем самым создается давление на Конгресс

Также сегодня ночью российская армия нанесла авиаудар по Украине с помощью иранских беспилотников. Украинская ПВО уничтожила не менее десяти из них. Дополнительная информация будет опубликована позже, но атака не была особенно обширной.

Количество атак российской армии остается на обычном уровне, с высокой активностью только в окрестностях Донецка.

На направлении Сватово и Северодонецка российская армия с меньшей активностью продолжает наступление в районе Купянска, но успеха не добилась. На других участках линии фронта российская армия бездействует.

В районе Бахмута российская армия продолжила несколько наступательных операций к югу и северу от города. На северном направлении российские подразделения за последние несколько недель немного улучшили свои позиции, но это пока не принесло существенного изменения ситуации.

В Донецкой области были очень активные попытки наступления российской армии в районе Авдеевки и Марьинки. Пока сообщений об их прогрессе нет.

На Южном фронте российские подразделения действовали относительно активно в районе Токмака, но признаков изменений в линии фронта нет. Продолжаются также и безуспешные атаки на украинские позиции на восточном берегу Днепра.

Вчера сильные взрывы произошли в Севастополе и Евпатории в Крыму. По данным российских чиновников, над полуостровом было уничтожено десять украинских ракет. Фактически есть информация о попадании в одну из воинских частей в Севастополе.