ПРОГНОЗ НА 2024 ГОД ⟩ Восстановление рынка недвижимости начнется с таллиннских спальных районов

«В связи с негативными событиями в экономике я не исключаю умеренного снижения цен на рынке недвижимости до 5% в первом квартале года», - прогнозирует Элисте. По его словам, восстановление рынка зависит от скорости и степени снижения стоимости кредитных денег.

«Согласно прогнозам банков, с апреля Euribor начнет снижаться в сторону 3%. Таким образом, ежемесячный платеж по среднему жилищному кредиту в 100 000 евро уменьшится примерно на 55-60 евро. Это принесет некоторое облегчение заемщикам и, будем надеяться, постепенно повысит активность новых сделок», - отметил Уйбомяэ.

С учетом общей макроэкономической ситуации и соответствующих прогнозов, по мнению Элисте, позитивные изменения должны постепенно достичь рынка жилья со второй половины года, но на начальном этапе существенных изменений не будет: «В первую очередь восстановится вторичный рынок квартир в спальных районах, поскольку с позапрошлого года он пострадал сильнее всего и цены на такие квартиры также пережили наибольшее падение».