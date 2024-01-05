Россияне и белорусы не смогут выступить на зимней юношеской Олимпиаде

Зимняя юношеская Олимпиада в этом году начнется 19 января и пройдет в корейской провинции Канвондо. Соревнования пройдут в 15 видах спорта, будет разыгран 81 комплект медалей. Ни Россия, ни Беларусь не будут представлены на этой Олимпиаде.