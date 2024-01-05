Россияне и белорусы не смогут выступить на зимней юношеской Олимпиаде

Зимняя юношеская Олимпиада в этом году начнется 19 января и пройдет в корейской провинции Канвондо. Соревнования пройдут в 15 видах спорта, будет разыгран 81 комплект медалей. Ни Россия, ни Беларусь не будут представлены на этой Олимпиаде.
Сообщается, что из-за того, что международные федерации не спешат возвращать россиян и белорусов на международную арену, спортсмены из этих стран не смогли квалифицироваться на юношескую Олимпиаду.
Предыдущую зимнюю Олимпиаду, которая прошла в 2020 году в Швейцарии, выиграли российские спортсмены — они завоевали 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград. Еще три золота россияне завоевали в смешанных командных соревнованиях по конькобежному спорту, хоккею 3х3 и фигурному катанию.