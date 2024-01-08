Основатель частной школы: не может быть единой методики для детей с особыми потребностями

«Когда мы обсуждаем, что переход на эстонский язык обучения может пройти сложно для детей с особыми образовательными потребностями, а для нормотипичных детей он будет легче, мне кажется, что мы немного лукавим. Есть большое число детей с особыми образовательными потребностями, которым этот переход дастся достаточно легко и много нейротипичных детей, кому будет сложно. Как в жизни – мы все очень разные. Но зависеть это не в последнюю очередь будет и от готовности школы. На самом деле, очень много всего делается и со стороны государства, и со стороны местных самоуправлений, для того, чтобы поддержать учителей. У нас маленькая частная школа в Таллинне, и я могу сказать, что с точки зрения ресурсов мы не сможем потянуть этот переход. И я не знаю, о каких методиках мы здесь говорим, потому что их не существует и существовать не может – единственный верный путь, это индивидуальный подход к каждому», – подчеркнула Столберова.