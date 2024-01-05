Со следующего года можно увеличить взносы во вторую пенсионную ступень

«Вторая ступень — важная составляющая нашей трехступенчатой пенсионной системы. Каждая ступень играет важную роль в том, чтобы обеспечить достаточную для проживания пенсию. Чтобы мотивировать людей делать более крупные пенсионные накопления, государство с 2025 года предоставляет возможность увеличить взносы во вторую пенсионную ступень. Я рекомендую вести накопления во всех трех ступенях, но также рассмотреть возможность дополнительных взносов во вторую ступень, поскольку более крупные взносы означают, что и пенсия будет больше, особенно если делать взносы в течение длительного времени», — сказал министр финансов Март Вырклаэв.

Повышение ставки взноса во вторую ступень является добровольным. Насколько именно увеличится за счет этого пенсия, зависит от нескольких факторов: в основном от зарплаты человека и ее роста, от того, в течение какого времени делаются взносы по более высокой ставке, и от доходности второй ступени.

Свою роль играет и способ снятия денег в пенсионном возрасте, т. е. нужно ли при получении накоплений уплачивать еще и 10-процентный подоходный налог либо выбранный способ позволяет снимать пенсионные деньги без уплаты подоходного налога.