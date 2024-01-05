Госпрокуратура решила в пятницу оспорить перевод бизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, обвиняемых в криптомошенничестве в США, из-под стражи под электронный надзор. 5 января было крайним сроком для оспаривания перевода мужчин под электронный надзор. Если бы прокуратура не подала апелляцию, мужчин сегодня бы освободили из-под стражи.
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Прокуратура подала апелляцию: криптодельцов Потапенко и Турыгина пока не выпустят под электронный надзор
По словам генпрокурора Андреса Пармаса, декабрьское решение Таллиннского окружного суда о замене ареста в связи с экстрадицией электронным наблюдением является первым в эстонской юридической практике, но, по мнению прокуратуры, оно не является обоснованным в случае данного дела и его фигурантов.