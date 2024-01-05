Пт, 5.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Прокуратура подала апелляцию: криптодельцов Потапенко и Турыгина пока не выпустят под электронный надзор

Андрес Эйнманн
Copy
Сергей Потапенко (слева) и Иван Турыгин (справа).
Сергей Потапенко (слева) и Иван Турыгин (справа). Фото: Taavi Sepp / kollaaž

Госпрокуратура решила в пятницу оспорить перевод бизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, обвиняемых в криптомошенничестве в США, из-под стражи под электронный надзор. 5 января было крайним сроком для оспаривания перевода мужчин под электронный надзор. Если бы прокуратура не подала апелляцию, мужчин сегодня бы освободили из-под стражи.

По словам генпрокурора Андреса Пармаса, декабрьское решение Таллиннского окружного суда о замене ареста в связи с экстрадицией электронным наблюдением является первым в эстонской юридической практике, но, по мнению прокуратуры, оно не является обоснованным в случае данного дела и его фигурантов.

«По мнению прокуратуры, постановление Таллиннского окружного суда не соответствует ни принципам международного сотрудничества, ни уголовно-процессуальному праву, ни недавно измененной прецедентной практике Госсуда. Поскольку суд также не учел несколько важных обстоятельств, мы решили оспорить постановление», - сказал Пармас.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх