Китай призывает Корею сдерживать себя

«Мы надеемся, что заинтересованные стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность в сложившейся ситуации, воздерживаться от шагов, усиливающих напряженность и от дальнейшей эскалации ситуации, а также создавать условия для возобновления конструктивного диалога», - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Через несколько часов после артиллерийского обстрела Северной Кореи южнокорейские морские пехотинцы провели артиллерийские учения со стрельбой на острове Ёнпхёндо, сообщает агентство Yonhap.

«Мы очень внимательно следим за развитием и изменениями ситуации на Корейском полуострове. В последнее время конфронтация между сторонами обострилась, и ситуация на полуострове напряженная», - добавил Вэньбинь.

«Китай, как сосед, всегда выступал за поддержание мира и стабильности на корейском полуострове и за решение проблем путем диалога и консультаций», - сказал Вэньбинь.

Китай поддерживает тесные отношения с Северной Кореей: председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном по случаю Нового года буквально на этой неделе.

Вместе они объявили 2024 год «Годом дружбы Китая и Корейской Народно-Демократической Республики», сообщило китайское государственное информационное агентство Синьхуа.