Google прощается с файлами cookie: что это значит для рынка рекламы?

Сookie (или интернет-куки) — это файлы, генерируемые при просмотре веб-страниц для идентификации вашего устройства, напоминает LifeHacker.

Файлы cookie содержат много информации о ваших интернет-похождениях, включая учетные записи, товары в ваших корзинах, страницы, которые вы посетили, время, которое вы провели на этих страницах и т. д.

Эти файлы не обязательно вредоносны: вебсайты используют их, чтобы запомнить ваши предпочтения, например, при возврате на страницу (скажем, язык, который вы хотите использовать).

Если вы рекламодатель или компания, которая зарабатывает деньги на рекламе (тот же поисковик Google), файлы cookie — это здорово. Но если вы обычный пользователь, то куки могут представлять собой серьезное нарушение конфиденциальности.

Конечно, есть вещи и похуже, чем таргетированная реклама, но если за вами пристально следят в интернете, составляя и постоянно дополняя ваш персональный профиль — это явно не то, на что большинство из нас подписывалось.

Со вчерашнего дня Google ограничивает использование сторонних файлов cookie для 1% пользователей Chrome - при этом сам Google называет подход «защитой от отслеживания».

Учитывая, что браузером Chrome пользуется более трех миллиардов человек по всему миру, это означает, что свыше 30 миллионов пользователей Chrome уже ощутили новые меры на себе.

Однако, поскольку файлы cookie по-прежнему являются неотъемлемой частью интернета, некоторые сайты отображаются без ошибок только при их включении.

Если вы обнаружите сайт, который не работает должным образом после включения защиты от отслеживания, Google предложит вам повторно включить сторонние файлы cookie, чтобы запустить соответствующий вебсайт.

Со второй половины 2024 года ограничения будут действовать на всех браузерах Chrome.

Это значит, что компаниям, зарабатывающим на рекламе, в будущем придется применять методы таргетинга без привычного анализа cookies.

В прошлом году на цифровую рекламу в мире было потрачено почти 600 миллиардов долларов.

При ведении бизнеса предприниматели часто используют рекламные инструменты Google.