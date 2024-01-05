Экономист: перспективы обрабатывающей промышленности в Эстонии по-прежнему невеселые

По утверждению экономиста, индекс производства обрабатывающей промышленности в ноябре прошлого года превысил показатели нескольких предыдущих месяцев почти на 3 процента. «К сожалению, уровень предыдущих месяцев был нашим отрицательным рекордом более чем за последние пять лет, если исключить несколько месяцев, на которые повлиял коронакризис. Объемы остаются такими же, как и в 2018 году».

«По сравнению с прошлым годом объемы меньше почти на 6 процентов. По-прежнему снижается торговля в направлении России и Швеции, что в Эстонии отражается прежде всего на производстве изделий из дерева и металла. Тут показатели на 19 процентов ниже пика, достигнутого в апреле 2022 года. Поскольку спад продолжается уже более полутора лет, внутренние резервы начали уменьшаться, а также ослабевает способность удерживать сотрудников на постоянной зарплате», - сказал Уускюла.