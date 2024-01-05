Экономист: перспективы обрабатывающей промышленности в Эстонии по-прежнему невеселые

По словам Ленно Уускюла, главного экономиста банка Luminor, данные по объему промышленного производства за ноябрь дают некоторое утешение и надежду.
По утверждению экономиста, индекс производства обрабатывающей промышленности в ноябре прошлого года превысил показатели нескольких предыдущих месяцев почти на 3 процента. «К сожалению, уровень предыдущих месяцев был нашим отрицательным рекордом более чем за последние пять лет, если исключить несколько месяцев, на которые повлиял коронакризис. Объемы остаются такими же, как и в 2018 году».