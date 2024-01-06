Мнение ⟩ Вместо того, чтобы лидировать, Соединенные Штаты стали воплощением двойственности

Более того, если соглашение все же будет заключено, какие механизмы обеспечения его соблюдения будут лежать в его основе? В Минских соглашениях таких механизмов не было. В их отсутствие Россия игнорировала положения, которые ей не нравились, и настаивала на том, чтобы Украина выполнила свои «как написано», согласно избирательному прочтению их Россией. Сделал ли Запад выводы из этого процесса?

Некоторые выдающиеся деятели (в частности, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и бывший председатель лондонского IISS Франсуа Эйсбург) сделали это. Их отдельные предложения исходят из предпосылки, что никакой устойчивый мир не будет достигнут до тех пор, пока Украина не будет под защитой статьи 5 НАТО.

Но чтобы минимизировать риск прямого конфликта между НАТО и Россией, сфера действия статьи 5 будет распространяться только на территорию, де-факто контролируемую Украиной. Это элегантное решение, но оно, скорее всего, окажется неработоспособным. Линии разграничения между российскими и украинскими силами сегодня не определены, а завтра они могут оказаться еще менее благоприятными, чем сейчас.

Поскольку членство в НАТО неизбежно, у России будут все стимулы для активизации своих военных операций во всех сферах конфликта и дестабилизации всего, что она может. Пока Россия способна вести войну на Украине, она будет это делать.