Эксперт: чем больше рядом солнечных парков, тем больше они нравятся потребителям

В рамках ежегодной конференции Energia строитель солнечных парков Smartecon заказал исследование, согласно результатам которого всего 5% жителей Эстонии категорически против солнечных парков, а остальные при определенных условиях поддержали бы строительство солнечного парка рядом со своим домом.
69% жителей страны согласились бы со строительством солнечного парка рядом с домом, если бы это снизило цену на электроэнергию. 40% респондентов согласились бы на строительство солнечного парка, если квартирному товариществу, поселку или общине удастся получить небольшую долю парка, которая будет приносить пассивный доход. Треть респондентов не возражала бы против установки солнечного парка рядом с домом, если будут знать, что он поможет Эстонии добиться полного перехода на зеленую энергию.
Для несколько меньшего количества респондентов (9%) главным препятствием является эстетичный внешний вид солнечных парков: если бы панели оставались визуально незаметными, они согласились бы с развитием солнечной энергетики возле своего дома. А 5% респондентов не были бы мотивированы ни одним из упомянутых выше решений.
«Данные из Эстонии и других стран Балтии показывают, что чем больше солнечных парков в регионе, тем меньше противодействие жителей. В Ляэне-Вирумаа, уезде с крупнейшими мощностями по производству солнечной энергии, не было категорических противников солнечных парков, а меньше всего сопротивления этой идее оказалось в Литве, где солнечная энергетика развивается дольше, чем в других странах Балтии», - рассказал исполнительный директор Smartecon Магно Куре.
Если в Эстонии категорически против солнечных парков были 5% респондентов, то в Литве - 3%. В Латвии, где в сравнении с другими странами Балтии солнечная энергетика развита в наименьшей степени, категорических противников оказалось вдвое больше - 6%. В разбивке по уездам Эстонии наибольшее сопротивление строительству солнечных парков наблюдается в Вырумаа, где год назад было меньше всего соответствующих производственных мощностей.
Исполнительный директор Smartecon заявил, что, поскольку напрямую предложить жителям более доступную электроэнергию невозможно, следует подумать об альтернативах, способных улучшить жизнь местного сообщества. «Я призываю застройщиков тесно сотрудничать с местными общинами. Это можно сделать и на национальном уровне, но внести свой вклад в жизнь сообщества можно и с помощью проектных решений, что уже делают наиболее сознательные предприятия», - добавил Куре.
Опрос по заказу Smartecon был проведен в трех странах Балтии исследовательской фирмой Norstat, которая в период с 8 по 16 ноября прошлого года опросила в общей сложности 1001 человека. Целью исследования было выяснить, при каких условиях люди согласны на строительство солнечного парка рядом со своим домом.