Эксперт: чем больше рядом солнечных парков, тем больше они нравятся потребителям

69% жителей страны согласились бы со строительством солнечного парка рядом с домом, если бы это снизило цену на электроэнергию. 40% респондентов согласились бы на строительство солнечного парка, если квартирному товариществу, поселку или общине удастся получить небольшую долю парка, которая будет приносить пассивный доход. Треть респондентов не возражала бы против установки солнечного парка рядом с домом, если будут знать, что он поможет Эстонии добиться полного перехода на зеленую энергию.

Для несколько меньшего количества респондентов (9%) главным препятствием является эстетичный внешний вид солнечных парков: если бы панели оставались визуально незаметными, они согласились бы с развитием солнечной энергетики возле своего дома. А 5% респондентов не были бы мотивированы ни одним из упомянутых выше решений.

Магно Куре. Фото: Smartecon

«Данные из Эстонии и других стран Балтии показывают, что чем больше солнечных парков в регионе, тем меньше противодействие жителей. В Ляэне-Вирумаа, уезде с крупнейшими мощностями по производству солнечной энергии, не было категорических противников солнечных парков, а меньше всего сопротивления этой идее оказалось в Литве, где солнечная энергетика развивается дольше, чем в других странах Балтии», - рассказал исполнительный директор Smartecon Магно Куре.