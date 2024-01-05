Часто хочется на холоде в туалет? Возможны проблемы со здоровьем

Состояние, известное как холодовой диурез, в определенных условиях может быть опасным для жизни, сообщает The Sun.

Холодовой диурез возникает при падении температуры тела. Естественная реакция организма на холод — направить кровь к внутренним органам, чтобы сохранить тепло.

В результате кровь под большим давлением приливает к почкам, которые начинают усиленно работать, избавляя организм от лишней жидкости.

«Постоянное мочеиспускание может существенно нарушить баланс солей, минералов и воды в организме. Это может привести, к примеру, к такому состоянию, как гипонатриемия, когда в организме недостаточно натрия», - рассказывает доктор Диана Гэлл.

Как вариант, пациент может столкнуться с гиперкалиемией, когда калия слишком много, или гипокалиемией, когда калия недостаточно, объясняет доктор Гэлл.

Все эти состояния (гипонатриемия, гиперкалиемия и гипокалиемия) в экстремальных условиях могут стать опасными жизни, предупреждает врач.

Если вы часто мочитесь, вам следует пить больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания (даже если вы зимой не испытываете явной жажды).

Кроме того, с наступлением холодов необходимо внимательно следить за собственной диетой и обязательно придерживаться принципов здорового питания.

В случае, если увеличение частоты мочеиспускания сопровождается, к примеру, сильной дрожью или затрудненным дыханием, имеет смысл как можно скорей обратиться к врачу.