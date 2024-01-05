АНАЛИЗ ⟩ Раскол в Центристской партии грозит дестабилизацией политических сил

Вице-председатель Центристской партии и председатель фракции Центристской партии Рийгикогу Танель Кийк принял решение выйти из партии. За ним последовали еще несколько известных центристов, в том числе членов Рийгикогу.
После того, как Кийк публично заявил в четверг «я подумываю о выходе из Центристской партии и присоединении к социалистам», это уже можно было рассматривать как свершившийся факт. Вопрос скорее в дипломатии, человеческих отношениях и политической тактике. Политика – командная игра, и когда дело касается принятия поворотных решений, нужно лично донести эти решения до своих сторонников, друзей и соратников, а не предоставлять им возможность узнавать об этом из новостей в СМИ.