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АНАЛИЗ ⟩ Раскол в Центристской партии грозит дестабилизацией политических сил

Микк Салу
, журналист
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Раскол Центристской партии начался летом прошлого года, когда Танель Кийк (слева) проиграл Михаилу Кылварту на выборах председателя партии.
Раскол Центристской партии начался летом прошлого года, когда Танель Кийк (слева) проиграл Михаилу Кылварту на выборах председателя партии. Фото: Mihkel Maripuu

Вице-председатель Центристской партии и председатель фракции Центристской партии Рийгикогу Танель Кийк принял решение выйти из партии. За ним последовали еще несколько известных центристов, в том числе членов Рийгикогу. 

После того, как Кийк публично заявил в четверг «я подумываю о выходе из Центристской партии и присоединении к социалистам», это уже можно было рассматривать как свершившийся факт. Вопрос скорее в дипломатии, человеческих отношениях и политической тактике. Политика – командная игра, и когда дело касается принятия поворотных решений, нужно лично донести эти решения до своих сторонников, друзей и соратников, а не предоставлять им возможность узнавать об этом из новостей в СМИ.

Найдутся и другие, которые, помимо вышедших вместе с Кийком, уйдут и после него. Яака Ааба и Андре Ханимяги также связывают с социалистами.  В четверг, однако, оба были осторожны в выборе слов. Ааб признался: «Не буду скрывать, что переговоры с соцдемами велись, но я еще не принял решения». Андре Ханимяги, бывший генеральный секретарь Центристской партии и нынешний депутат парламента, на вопрос о том, собирается ли он тоже уйти, отвечает: «Я не скажу ни нет, ни да. Конечно, в партии ведутся дискуссии о ее будущем».

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