АНАЛИЗ ⟩ Раскол в Центристской партии грозит дестабилизацией политической ситуации

После того, как Кийк публично заявил в четверг «я подумываю о выходе из Центристской партии и присоединении к социал-демократам», это уже можно было рассматривать как свершившийся факт. Вопрос скорее в дипломатии, человеческих отношениях и политической тактике. Политика – командная игра, и когда дело касается принятия поворотных решений, нужно лично донести эти решения до своих сторонников, друзей и соратников, а не предоставлять им возможность узнавать об этом из новостей в СМИ.

Найдутся и другие, которые, помимо вышедших вместе с Кийком, уйдут и после него. Яака Ааба и Андре Ханимяги также связывают с соцдемами. В четверг, однако, оба были осторожны в выборе слов. Ааб признался: «Не буду скрывать, что переговоры с соцдемами велись, но я еще не принял решения». Андре Ханимяги, бывший генеральный секретарь Центристской партии и нынешний депутат парламента, на вопрос о том, собирается ли он тоже уйти, отвечает: «Я не скажу ни нет, ни да. Конечно, в партии ведутся дискуссии о ее будущем».