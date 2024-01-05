Каллас: распад Центристской партии изменит политическую динамику в стране

Выступая в эфире Raadio Kuku, премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что не хотела бы комментировать внутреннюю жизнь других политических партий.

Однако то, что сегодня происходит в Центристской партии, несомненно, окажет существенное влияние на политическую динамику в Эстонии, уверена Каллас.

И это вполне объяснимо, поскольку Центристская партия уже давно присутствует в эстонской политике, указала премьер-министр. По ее словам, распад Центристской партии начался с истории, связанной с пожертвованием, сделанным в партийную казну крупным предпринимателем Парвелем Пруунсильдом.

Было бы крайне интересно узнать, что же там произошло на самом деле, заметила по этому поводу Каллас. С другой стороны, то, что произойдет с центристами дальше, будет не менее захватывающим, считает она.

Сложившаяся в Центристской партии ситуация также вкратце обсуждалась на сегодняшнем заседании правления Партии реформ, добавила Кая Каллас.

Премьер-министр подтвердила, что массовый переход центристов в стан социал-демократов никак не повлияет на состав правящей коалиции.

«У нас нет планов менять коалицию, мы продолжим работу с существующими партнерами», - заявила Каллас.