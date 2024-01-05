В Литве могут полностью прекратить преподавание русского языка

«Наши соседи, латыши и эстонцы, не только отказались от школ, где преподавание ведется на русском языке, но и решили не преподавать русский язык как иностранный. Наверное, нам следует поучиться у наших соседей, и сделать упор на языки стран Евросоюза, чтобы обучение меньшинств происходило на их языках, также можно заключать соглашения и с другими странами, есть, например, такая дружественная страна, как Украина», - сказал Якштас в интервью национальному вещанию.