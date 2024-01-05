«Не думаю, что французов надо учить жить»: правительство Макрона не поддержало идею безалкогольного января

Пятьдесят специалистов по зависимостям написали на этой неделе открытое письмо, в котором сетуют, что государство не поддержало кампанию по отказу от употребления алкоголя в течение месяца после праздников.

«Наша уверенность в том, что правительство сможет проводить последовательную и решительную политику борьбы с алкоголизмом, серьезно подорвана», – написали врачи.

В письме, которое публикует газета Le Monde, врачи заявили, что «Сухой январь» (пришедший в страну из Великобритании) приобрел популярность у французов, но не благодаря, а скорее вопреки усилиям правительства.

Несколько министров действительно дистанцировались от кампании, заявив, что предпочитают поощрять умеренность, а не полный отказ от алкоголя.

Марк Фесно, министр сельского хозяйства, заявил, что потребление алкоголя во Франции снизилось на 70% за последние полвека и на 7-10% в прошлом году. По его словам, в таких условиях назойливая кампания по отказу от алкоголя просто не нужна.

«Я не думаю, что французов надо учить жить. Людям надоело, что им указывают, что есть, что пить, как путешествовать. Есть образ жизни, который тоже заслуживает уважения», – сказал он.

«Я бы очень насторожился, если бы услышал, что правительство в течение месяца указывает людям, как им жить», – сказал бывший министр здравоохранения Орельен Руссо, которого незадолго до отставки в декабре спросили, присоединится ли он к «сухому январю».