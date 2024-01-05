Экс-министр иностранных дел тоже покинула ряды центристов

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Дорогие друзья!

С сегодняшнего дня я больше не являюсь членом Центристской партии. Хотя я высоко ценю то, что партия сделала за эти годы в социальной, региональной политике или политике в области здравоохранения, мне стало трудно воспринимать общий будущий курс Центристской партии.

После осенних выборов руководства имидж и послания Центристской партии стали для меня слишком запутанными и двусмысленными. В то же время, после объявления об уходе из партии нескольких моих хороших друзей и единомышленников, я потеряла веру в то, что смогу в будущем формировать внешнеполитический курс Центристской партии и политику безопасности в качестве эксперта. По этим причинам мои предыдущие сомнения привели сегодня к окончательному решению покинуть партию.

Я искренне благодарю Юри Ратаса, пригласившего меня в Центристскую партию! Благодаря ему и партии я имела возможность и большую честь служить Эстонии в качестве министра иностранных дел в беспрецедентно трудные времена - в самом начале мне пришлось иметь дело с влиянием кризиса коронавируса на международные отношения, за чем последовало внезапное ухудшение ситуации в Беларуси и ее гибридные нападения на соседей, возвращение в Афганистане к власти талибов, напряженность в отношениях Запада с Китаем, дипломатическая эскалация с Кремлем, полномасштабная война, развязанная Россией в Украине, изоляция агрессора, введение санкций и т.д.

Спасибо всем моим сторонникам! Огромное спасибо всем, с кем мы тесно сотрудничали во имя развития жизни в Эстонии и обеспечения будущего!

Желаю вам успехов и достижений в новом году!