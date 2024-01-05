Симсон задумалась о собственном будущем в рядах центристов

Выход шести депутатов Рийгикогу из Центристской партии является провалом Михаила Кылварта на посту председателя партии, считает еврокомиссар от Эстонии Кадри Симсон.
«Кылварт утверждал, что он знал об объявленных сегодня планах членов партии уже несколько недель назад, однако не сделал ничего, чтобы убедить давних членов своей партии остаться», - такое мнение высказала центристка Кадри Симсон в соцсетях.
«Я думаю, что председатель партии мог бы потратить много времени, применив при этом всю свою силу убеждения, чтобы партия не раскололась. Юри Ратас делал это неоднократно и эффективно после того, как стал председателем. Кылварт, с другой стороны, апатичен и тем самым наносит ущерб Центристской партии», - заявила Симсон.
«Сегодняшнее правление Центристской партии – два члена семьи Кылварт, Лаат и Тоотс, Белобровцев и генеральный секретарь Аннели Отть - все являются выходцами из других партий», - указала она.
«Для них Центристская партия не была первым выбором, и, вероятно, поэтому они не заботятся о членах Центристской партии, уход которых является очень значительным событием», - подчеркнула еврокомиссар.
По мнению Симсон, под руководством нынешнего правления Центристская партия потеряла общеэстонский авторитет.
«Я неоднократно предупреждала, что правление, ориентированное лишь на столицу, означает маргинализацию. К сожалению, дела обстоят именно так. И, конечно же, последние события заставляют меня серьезно задуматься о своем будущем в Центристской партии», - добавила Кадри Симсон.