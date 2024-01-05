Симсон задумалась о собственном будущем в рядах центристов

«Кылварт утверждал, что он знал об объявленных сегодня планах членов партии уже несколько недель назад, однако не сделал ничего, чтобы убедить давних членов своей партии остаться», - такое мнение высказала центристка Кадри Симсон в соцсетях.

«Я думаю, что председатель партии мог бы потратить много времени, применив при этом всю свою силу убеждения, чтобы партия не раскололась. Юри Ратас делал это неоднократно и эффективно после того, как стал председателем. Кылварт, с другой стороны, апатичен и тем самым наносит ущерб Центристской партии», - заявила Симсон.

«Сегодняшнее правление Центристской партии – два члена семьи Кылварт, Лаат и Тоотс, Белобровцев и генеральный секретарь Аннели Отть - все являются выходцами из других партий», - указала она.

«Для них Центристская партия не была первым выбором, и, вероятно, поэтому они не заботятся о членах Центристской партии, уход которых является очень значительным событием», - подчеркнула еврокомиссар.

По мнению Симсон, под руководством нынешнего правления Центристская партия потеряла общеэстонский авторитет.

«Я неоднократно предупреждала, что правление, ориентированное лишь на столицу, означает маргинализацию. К сожалению, дела обстоят именно так. И, конечно же, последние события заставляют меня серьезно задуматься о своем будущем в Центристской партии», - добавила Кадри Симсон.