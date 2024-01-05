Бывший паралимпийский чемпион из ЮАР Оскар Писториус был условно-досрочно освобожден из тюрьмы спустя почти 11 лет после убийства своей подруги, фотомодели Ривы Стенкамп.
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы в ЮАР. 11 лет назад он убил свою подругу Риву Стинкамп
В тюрьме он отбыл половину своего более чем 13-летнего срока и был освобожден условно-досрочно.
В пятницу утром, как сообщили официальные лица, Писториус уже находился дома.
Мать Ривы Стинкамп, Джун не возражала против решения о досрочном освобождении бывшего спортсмена. Но говорит, что в связи с гибелью дочери ей и ее семье приходится «отбывать пожизненное заключение».
Подруга Писториуса, 29-летняя Рива Стинкамп была известной фотомоделью и телеведущей, а также дипломированным юристом. Она планировала открыть свою фирму и помогать женщинам, пострадавшим от насилия. На момент своей смерти она встречалась с Писториусом три месяца.
Писториус, которому сейчас 37 лет, в 2013 году несколько раз выстрелил в Риву через дверь ванной комнаты. В суде бывший спортсмен говорил о своей невиновности и утверждал, что принял девушку за грабителя, проникшего в дом.
Многолетний судебный процесс
Дело Писториуса пересматривалось в суде несколько лет. Изначально спортсмена осудили по более мягкой статье: за непреднамеренное убийство, однако после требований друзей и родных Ривы в 2015 году Верховный апелляционный суд ЮАР пересмотрел это решение.
Суд постановил, что обвиняемый многократно менял свои показания о событиях раннего утра 14 февраля 2013 года и открыл стрельбу, не имея резонных оснований опасаться за свою жизнь.
В 2015 году его признали виновным в убийстве, а в 2017 году он был окончательно осужден на 13 лет и пять месяцев тюремного заключения.
Согласно южноафриканскому законодательству, все правонарушители имеют право на условно-досрочное освобождение после отбытия половины общего срока.
Условия освобождения
После выхода на свободу Писториус должен соблюдать строгие условия. В частности, он не может общаться со средствами массовой информации до истечения срока своего приговора в 2029 году.
Писториусу также предписано пройти курс по контролю за своими эмоциями и обучающую программу по предотвращению гендерного насилия.
Местные СМИ предполагают, что из тюрьмы Писториус отправился в дом своего дяди Арнольда Писториуса, который расположен в престижном пригороде столицы ЮАР Претории.
Мать Ривы Стинкамп, Джун, в своем заявлении подчеркнула, что ее семья «всегда знала, что условно-досрочное освобождение - это часть правовой системы Южной Африки» и считает, «что законы нужно соблюдать».
Она добавила, что приветствует строгие условия, на которых Писториус был освобожден, но при этом подчеркнула, что для ее семьи испытание никогда не закончится.
«Была ли восстановлена справедливость в отношении Ривы? Провел ли Оскар достаточно времени за решеткой? Справедливости никогда не будет, потому что твой любимый человек ушел навечно, и сколько бы лет [Писториус] ни провел в тюрьме, Риву это не вернет. Это нам, оставшимся в живых, приходится отбывать пожизненное заключение».
Стинкамп выразила надежду, что ей «дадут прожить оставшиеся годы в мире», и она хотела бы посвятить их Фонду имени своей дочери, который продолжает начатую ей общественно-образовательную работу. Фонд помогает детям и женщинам бороться против гендерного и домашнего насилия.
Олимпийский медалист
Писториус был известным спортсменом, он шесть раз выигрывал золотые медали на Паралимпийских играх.
Для бега он использовал фиброкарбоновые протезы особой конструкции, которые по форме напоминают лезвия-пружины (за это в прессе его стали называть blade runner, то есть «бегущий по лезвию» - по названию известного фильма).
В 2012 году Писториус вошел в историю как первый спортсмен с ампутированными конечностями, выступивший на Олимпиаде. Там он соревновался с атлетами, не имеющими физических ограничений.
Обеих ног ниже колена Писториус лишился, когда ему не было еще и года, однако успехи медицины и новейшие технологий в области протезирования позволили ему не только освоить ходьбу, но и стать многократным паралимпийским чемпионом по бегу.