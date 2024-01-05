Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы в ЮАР. 11 лет назад он убил свою подругу Риву Стинкамп

В тюрьме он отбыл половину своего более чем 13-летнего срока и был освобожден условно-досрочно.

В пятницу утром, как сообщили официальные лица, Писториус уже находился дома.

Мать Ривы Стинкамп, Джун не возражала против решения о досрочном освобождении бывшего спортсмена. Но говорит, что в связи с гибелью дочери ей и ее семье приходится «отбывать пожизненное заключение».

Подруга Писториуса, 29-летняя Рива Стинкамп была известной фотомоделью и телеведущей, а также дипломированным юристом. Она планировала открыть свою фирму и помогать женщинам, пострадавшим от насилия. На момент своей смерти она встречалась с Писториусом три месяца.

Писториус, которому сейчас 37 лет, в 2013 году несколько раз выстрелил в Риву через дверь ванной комнаты. В суде бывший спортсмен говорил о своей невиновности и утверждал, что принял девушку за грабителя, проникшего в дом.

Многолетний судебный процесс

Дело Писториуса пересматривалось в суде несколько лет. Изначально спортсмена осудили по более мягкой статье: за непреднамеренное убийство, однако после требований друзей и родных Ривы в 2015 году Верховный апелляционный суд ЮАР пересмотрел это решение.

Суд постановил, что обвиняемый многократно менял свои показания о событиях раннего утра 14 февраля 2013 года и открыл стрельбу, не имея резонных оснований опасаться за свою жизнь.