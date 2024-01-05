Спешите! Объявлен набор в команды учебной парусной регаты Tall Ships Races 2024

Подать заявку могут люди, которым на момент прохождения регаты (с 29 июня по 5 августа) будет от 15 до 25 лет, и они зарегистрированы в качестве жителей Таллинна в регистре народонаселения.

Поучаствовать можно в одном из этапов регаты:

С 29 июня по 6 июля 2024 из Клайпеды в Хельсинки

С 6 по 13 июля 2024 из Хельсинки в Таллинн

С 13 по 20 июля 2024 из Таллинна в Турку

С 20 по 26 июля 2024 из Турку в Мариехамн

С 26 июля по 4 августа 2024 из Мариехамна в Щецин

Обучение проводится на парусниках регаты Tall Ships Races 2024. В состав флота входят как правило и крупные исторические суда, и современные океанские яхты, в каждой команде как минимум половина – молодежь от 15 до 25 лет из разных стран, для части из них это первый выход в море.

На каждом паруснике, участвующем в учебной программе, работает опытная профессиональная команда, которая обеспечивает безопасность участников и проведение качественной программы.

Таллинн берет на себя расходы участников в размере 700 евро и предлагает места на учебных парусниках. В качестве доли самофинансирования участники должны внести 300 евро и оплатить страхование путешествий.

Для молодежи будут проведены инфочасы на тему учебной регаты, которые пройдут 8 января в 18:00 в Молодежном центре Валдеку, 9 января в 17:30 в Кесклиннаском молодежном центре и 12 января в 16:00 в Мустамяэском открытом молодежном центре.

The Tall Ships Races – международная учебная регата в открытом море с долгой традицией, цели проведения которой – привлечь молодежь, обратить внимание на состояние морской среды и продвигать бережное отношение к природе.

Главный организатор регаты – международная ассоциация обучения парусному спорту - Sail Training International. В июле 2024 года флот Tall Ships Races примут порты Таллинна.