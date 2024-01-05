Рейнаас: критика правительства со стороны бывших членов Центристской партии меня беспокоит

По словам Марека Рейнааса, члена правления «Ээсти 200», вызывает беспокойство тот факт, что многие из тех, кто покинул Центристскую партию и присоединился к социал-демократам, очень критически относятся к политике нынешней коалиции.
Марек Рейнаас выразил надежду, что это не повлияет на позиции Социал-демократической партии в правительстве.
«Сегодня Эстонию возглавляет прогрессивная правящая коалиция, которая только усилилась с добавлением новых членов. Премьер-министр Кайя Каллас заверила, что смены коалиции не будет. Нам предстоит очень сложный год, и поле деятельности очень широкое. В правительстве "Ээсти 200" выступает за образование, инновации, безопасность и экономический рост», - сказал Рейнаас.
По мнению Рейнааса, альянс бывших членов Центристской партии с социал-демократами был вполне ожидаем. «Во-первых, это совпадение взглядов, а во-вторых, исторические предпосылки, ведь некоторые из них были социал-демократами», - добавил политик.
По его словам, их решение не было неожиданным.