Рейнас: критика правительства со стороны бывших членов Центристской партии меня беспокоит

Марек Рейнаас выразил надежду, что это не повлияет на позиции Социал-демократической партии в правительстве.

«Сегодня Эстонию возглавляет прогрессивная правящая коалиция, которая только усилилась с добавлением новых членов. Премьер-министр Кайя Каллас заверила, что смены коалиции не будет. Нам предстоит очень сложный год, и поле деятельности очень широкое. В правительстве "Эстония 200" выступает за образование, инновации, безопасность и экономический рост», - сказал Рейнаас.

По мнению Рейнааса, альянс бывших членов Центристской партии с социал-демократами был вполне ожидаем. «Во-первых, это совпадение взглядов, а во-вторых, исторические предпосылки, ведь некоторые из них были социал-демократами», - добавил политик.

По его словам, их решение не было неожиданным.