Улица была создана недавно в результате масштабной перепланировки района. Рядом находится модернистская Библиотека Франсуа-Миттерана.

Всего 50-метровый отрезок улицы до сих пор был известен в городских планах как «VoieDZ/13». Возможно, Боуи, который написал такие песни, как «TVC15» и «5:15», понравилось бы это название.