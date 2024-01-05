Париж назовет улицу в честь Дэвида Боуи

В понедельник в честь рок-иконы Дэвида Боуи будет названа одна из улиц Парижа - первая, носящая имя певца за восемь лет, прошедших со дня его смерти.
Улица Дэвида Боуи официально открылась в 13-м округе на левом берегу Парижа.
Улица была создана недавно в результате масштабной перепланировки района. Рядом находится модернистская Библиотека Франсуа-Миттерана.
Всего 50-метровый отрезок улицы до сих пор был известен в городских планах как «VoieDZ/13». Возможно, Боуи, который написал такие песни, как «TVC15» и «5:15», понравилось бы это название.
Дэвиду Боуи, скончавшемуся 10 января 2016 года, в понедельник исполнилось бы 77 лет.