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Париж назовет улицу в честь Дэвида Боуи

rus.postimees.ee
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Кадр из выступления Дэвида Боуи на шоу Top of the Pops.
Кадр из выступления Дэвида Боуи на шоу Top of the Pops. Фото: скриншот

В понедельник в честь рок-иконы Дэвида Боуи будет названа одна из улиц Парижа - первая, носящая имя певца за восемь лет, прошедших со дня его смерти.

Улица Дэвида Боуи официально открылась в 13-м округе на левом берегу Парижа.

Улица была создана недавно в результате масштабной перепланировки района. Рядом находится модернистская Библиотека Франсуа-Миттерана.

Всего 50-метровый отрезок улицы до сих пор был известен в городских планах как «VoieDZ/13». Возможно, Боуи, который написал такие песни, как «TVC15» и «5:15», понравилось бы это название.

Дэвиду Боуи, скончавшемуся 10 января 2016 года, в понедельник исполнилось бы 77 лет.

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