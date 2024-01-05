Судья Харьюского уездного суда наказан за медлительность в работе

Коллегия сочла обоснованными замечания, высказанные в дисциплинарном обвинении, согласно которым судья не выполнил в разумный срок процессуальные действия и судебные решения по 38 гражданским делам. В производстве по рассмотренным гражданским делам имели место задержки такой продолжительности, которые не могут быть разумно оправданы. Задержки были вызваны, прежде всего, обстоятельствами, которые зависели от судьи и его выбора в организации своей работы.

Судья согласился с упреками и признал, что не смог достаточно эффективно организовать свою работу, когда дела накапливались. Судья просил принять во внимание проблемы со здоровьем, повлиявшие на его трудоспособность, а также то, что по возвращении на работу он активно занимался улучшением организации работы своей процессуальной группы и разрешением находящихся в производстве дел.

В своем решении Дисциплинарная коллегия отметила, что высокая загруженность судов и судей в Эстонии, в том числе Харьюского уездного суда, является серьезной проблемой, которая также требует правового и политического решения. В то же время сама по себе большая загруженность не всегда оправдывает неоправданно длительное рассмотрение дел, учитывая, в том числе, и обычную продолжительность разрешения сопоставимых дел в одном суде.