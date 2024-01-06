Почему в IKEA продают не желтые сумки для покупок, а синие?

Причина очень проста, говорит Навина Банерджи из IKEA. «В отличие от желтой версии, которая является внутренним сервисным продуктом, вы можете купить синюю версию. Знаменитая желтая сумка IKEA была изобретена в конце 1980-х годов. С тех пор она помогает нашим клиентам собирать в нее покупки в мебельном магазине. Чтобы мы могли предложить эту услугу всем нашим покупателям, желтых сумок должно быть много, и они должны оставаться внутри магазина», - объяснила она изданию MyHomebook.

Из-за этого желтые сумки IKEA приходится складывать на кассе в большие корзины, чтобы их можно было отнести ко входу в магазин новым покупателям, а разные цвета не вызывают путаницы, какие принадлежат магазину, а какие - покупателю.

История синих и желтых сумок IKEA

«Frakta - так называется синяя сумка - была разработана вскоре после желтой и с тех пор нашла применение во многих домах. Ежегодно по всему миру продаются миллионы таких сумок для покупок, и даже спустя 30 лет Frakta вдохновляет знаменитых партнеров IKEA, таких дизайнеров как Рольф и Метте Хэй, с их коллекцией Ypperlig», - продолжает Банерджи.

Желтая сумка IKEA появилась, когда выяснилось, что товары в магазине слишком велики для маленьких корзин, и покупатели покупали меньше, чем им хотелось. Для решения проблемы был придуман и изобретен вместительный желтый мешок. Но оплатившим покупку требовались пакеты, чтобы нести свои покупки домой. Так родилась синяя сумка.