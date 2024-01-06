Почему в IKEA продают не желтые сумки для покупок, а синие?

Любой, кто регулярно посещает IKEA, наверняка замечал, что желтые сумки для покупок приходится оставлять на кассе и покупать вместо них синие.
Причина очень проста, говорит Навина Банерджи из IKEA. «В отличие от желтой версии, которая является внутренним сервисным продуктом, вы можете купить синюю версию. Знаменитая желтая сумка IKEA была изобретена в конце 1980-х годов. С тех пор она помогает нашим клиентам собирать в нее покупки в мебельном магазине. Чтобы мы могли предложить эту услугу всем нашим покупателям, желтых сумок должно быть много, и они должны оставаться внутри магазина», - объяснила она изданию MyHomebook.
Из-за этого желтые сумки IKEA приходится складывать на кассе в большие корзины, чтобы их можно было отнести ко входу в магазин новым покупателям, а разные цвета не вызывают путаницы, какие принадлежат магазину, а какие - покупателю.
История синих и желтых сумок IKEA
«Frakta - так называется синяя сумка - была разработана вскоре после желтой и с тех пор нашла применение во многих домах. Ежегодно по всему миру продаются миллионы таких сумок для покупок, и даже спустя 30 лет Frakta вдохновляет знаменитых партнеров IKEA, таких дизайнеров как Рольф и Метте Хэй, с их коллекцией Ypperlig», - продолжает Банерджи.
Желтая сумка IKEA появилась, когда выяснилось, что товары в магазине слишком велики для маленьких корзин, и покупатели покупали меньше, чем им хотелось. Для решения проблемы был придуман и изобретен вместительный желтый мешок. Но оплатившим покупку требовались пакеты, чтобы нести свои покупки домой. Так родилась синяя сумка.