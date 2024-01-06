Кылварт обвиняет эстонцев в национальной ненависти, но причины его краха иные

Переоценка своих возможностей и кризис доверия внутри партии. Удерживать монопольную власть в Таллинне и быть его мэром – это не то же самое, что руководить большой и старой политической партией. Ни для кого не секрет, и знающие его люди всегда говорили об этом в частных беседах, что Кылварт недостаточно контактен, склонен все контролировать и не может творчески и умело управлять такими большими системами.

Его энергетическое поле сильное, но в нем нет притягательности и доверия. Он не доверяет людям и показывает это. До и после сентябрьского съезда партии конфликты развились до такой степени, что люди перестали разговаривать друг с другом, а антипатия сделала сотрудничество невозможным.

На этом фоне Кылварт как сильный начальник неоднократно заявлял, что готов простить своим внутренним оппонентам очернение и двигаться дальше. Однако они не просили и не нуждались в каком-либо прощении от Кылварта. Ему также не хватает способности играть в большой эстонской политике. Приобретение этого навыка осложняется тем, что он позиционирует себя как муниципальный политик.

Теперь и в Таллинне ситуация тоже может очень осложниться: центристская фракция в горсобрании сокращается еще больше, а на социал-демократов растет давление чтобы они прекратили поддерживать Кылварта и сформировали большую коалицию, которая принесла бы в столицу свежий ветер.