Кылварт обвиняет эстонцев в национальной ненависти, но причины его краха иные

Но если бы Ратас остался председателем, осталась бы небольшая надежда успешно справиться с ситуацией. Кажется, Кылварт попытался открыть себя заново, он даже вступил в Кайтселийт, и несколько раз посещал Украину, но это не сработало, поскольку это выглядело как имиджевая кампания, нацеленная именно на эстонцев, а не как искренний выбор, основанный на ценностях. Однако настоящие ценности раскрываются, когда необходимо занять твердую позицию по черно-белым вопросам.
Прошлое – это настоящее. Михаил Кылварт стал вести себя более сдержано по русским вопросам, начиная примерно с 2019 года, по сравнению с предыдущим периодом, когда он буквально бросался на амбразуру, чтобы защитить русские школы, ездил в пропагандистский лагерь Путина на озере Селигер и укреплял связи с Россией. Однако, как и Яна Тоом, он появлялся на российском телевидении, чтобы обсуждать европейские дела, например, во время коронакризиса в 2020 году. Это не помогло.
Во-первых, люди все помнят. Во-вторых, когда возникли серьезные ценностные вопросы и было необходимо занять определенную позицию, Кылварт не смог убедительно лавировать, подорвав доверие к себе как эстонцев, так и русскоязычных.
К сожалению, лавировать больше невозможно, российская агрессия в Украине чрезвычайно затруднила эту задачу. Главное направление необходимо обозначить жирным шрифтом и принять последствия. Кылварт этого не захотел. На пресс-конференции он заявил, что у Центристской партии есть четкие месседжи относительно российской агрессии. Но какие именно, он не уточнил.