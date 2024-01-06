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Кылварт обвиняет эстонцев в национальной ненависти, но причины его краха иные

КОММЕНТАРИЙ
Сергей Метлев
, главный редактор изданий Postimees на русском языке
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Михаил Кылварт и Юри Ратас.
Михаил Кылварт и Юри Ратас. Фото: Kollaaž / Madis Veltman
  • Эстоноязычные политики покидают Центристскую партию
  • Кылварт подпустил Яну Тоом слишком близко к себе и обжегся
  • Монопольная власть в Таллинне – это не руководство большой и старой политической партией

В Центристской партии происходит массовый исход известных эстоноязычных политиков. За этим стоит некомпетентность нового председателя, интересы его оппонентов, а также серьезный ценностный конфликт, который Кылварт пытается скрыть, бросаясь обвинениями в национальной ненависти, пишет главный редактор русскоязычных изданий Postimees Сергей Метлев.

Михаил Кылварт как спортсмен обычно сохранял хладнокровие. Но глядя на него на внеочередной пресс-конференции в четверг, стало ясно, что нервы у него уже на пределе. Он заявил журналистам и общественности, что «основная претензия ко мне заключается в том, что я недостаточно эстонец» и сравнил свою ситуацию с контекстом расизма в Соединенных Штатах.

За этим стоит попытка вызвать у людей ложный стыд, указать на дискриминацию или даже расизм. Другими словами, отвлечь внимание от реальных причин катастрофы в его партии. Складывающаяся ситуация заметно уменьшает роль Центристской партии в формировании судьбы Эстонии и помещает ее в нишу русской партии, тогда как многие русскоязычные избиратели уже не хотят выбирать такую ​​партию, потому что от нее пахнет пылью прошлого. При этом в Таллинне растет давление на социал-демократов, чтобы они прекратили поддерживать Центристскую партию Кылварта, что даст возможность сменить власть в столице.

Я постараюсь сделать промежуточные выводы о том, почему Центристская партия под руководством Кылварта погрузилась в глубокий кризис.

Неправильный выбор союзников. Он подпустил Яну Тоом слишком близко к себе и обжегся. Мудрый председатель, по крайней мере публично, держал бы подальше от себя политика, поддерживающего кремлевских активистов, которые судятся с эстонским государством. Кылварт, однако, настолько высоко ценит верность (а Тоом сейчас верна ему), что вместо этого решил поддержать Тоом. Также и на пресс-конференции он ссылался на то, что «у нас верховенство закона» и не признавал, что вице-председатель партии ведет себя совершенно неприемлемо.

Члены Рийгикогу Кийк, Ааб, Ээсма и другие недовольные центристы получили возможность указать на настоящий конфликт ценностей, и на фоне этого вышли из партии. Бывший лидер партии Юри Ратас также готовится уйти. Яна Тоом могла бы пощадить своего союзника Михаила и не совершать глупостей, но она тоже мыслит рационально: настоящая опора Тоом – не Кылварт, а верные русские голоса, независимо от того, ориентированы они на Россию полностью или отчасти.

На пресс-конференции Кылварта поддержали политики второго и третьего эшелонов. Фракция Центристской партии становится самой малочисленной в Рийгикогу и теперь, за редкими исключением, объединяет только политиков, собирающих русские голоса. Среди них Александр Чаплыгин, который постоянно выступает против эстоноязычного образования и различными способами высмеивает внешнюю политику и политику безопасности Эстонии.

Невыполнимая миссия «новый объединитель» провалилась. Только очень талантливый и стабильный строитель мостов может управлять такой сложной структурой, как Центристская партия, где сталкиваются интересы политиков с разными родными языками, из Таллинна и сельской местности, и чье доставшееся еще от Сависаара бремя связано с коррупцией и пророссийской репутацией.

Изгнав Ратаса, крыло Кылварта само оказало себе медвежью услугу, поскольку другого председателя с такими способностями в партии просто нет. Конечно, вопрос не только в способностях, но и в процессе становления лидера, а Кылварт как политик рождался все-таки на фоне русско-эстонского противостояния. Честно говоря, позиции Центристской партии и должны были ослабнуть с началом войны, они не могут преуспеть в мире без полутонов.

Но если бы Ратас остался председателем, осталась бы небольшая надежда успешно справиться с ситуацией. Кажется, Кылварт попытался открыть себя заново, он даже вступил в Кайтселийт, и несколько раз посещал Украину, но это не сработало, поскольку это выглядело как имиджевая кампания, нацеленная именно на эстонцев, а не как искренний выбор, основанный на ценностях. Однако настоящие ценности раскрываются, когда необходимо занять твердую позицию по черно-белым вопросам.

Прошлое – это настоящее. Михаил Кылварт стал вести себя более сдержано по русским вопросам, начиная примерно с 2019 года, по сравнению с предыдущим периодом, когда он буквально бросался на амбразуру, чтобы защитить русские школы, ездил в пропагандистский лагерь Путина на озере Селигер и укреплял связи с Россией. Однако, как и Яна Тоом, он появлялся на российском телевидении, чтобы обсуждать европейские дела, например, во время коронакризиса в 2020 году. Это не помогло.

Во-первых, люди все помнят. Во-вторых, когда возникли серьезные ценностные вопросы и было необходимо занять определенную позицию, Кылварт не смог убедительно лавировать, подорвав доверие к себе как эстонцев, так и русскоязычных.

К сожалению, лавировать больше невозможно, российская агрессия в Украине чрезвычайно затруднила эту задачу. Главное направление необходимо обозначить жирным шрифтом и принять последствия. Кылварт этого не захотел. На пресс-конференции он заявил, что у Центристской партии есть четкие месседжи относительно российской агрессии. Но какие именно, он не уточнил.

Переоценка своих возможностей и кризис доверия внутри партии. Удерживать монопольную власть в Таллинне и быть его мэром – это не то же самое, что руководить большой и старой политической партией. Ни для кого не секрет, и знающие его люди всегда говорили об этом в частных беседах, что Кылварт недостаточно контактен, склонен все контролировать и не может творчески и умело управлять такими большими системами.

Его энергетическое поле сильное, но в нем нет притягательности и доверия. Он не доверяет людям и показывает это. До и после сентябрьского съезда партии конфликты развились до такой степени, что люди перестали разговаривать друг с другом, а антипатия сделала сотрудничество невозможным.

На этом фоне Кылварт как сильный начальник неоднократно заявлял, что готов простить своим внутренним оппонентам очернение и двигаться дальше. Однако они не просили и не нуждались в каком-либо прощении от Кылварта. Ему также не хватает способности играть в большой эстонской политике. Приобретение этого навыка осложняется тем, что он позиционирует себя как муниципальный политик.

Теперь и в Таллинне ситуация тоже может очень осложниться: центристская фракция в горсобрании сокращается еще больше, а на социал-демократов растет давление чтобы они прекратили поддерживать Кылварта и сформировали большую коалицию, которая принесла бы в столицу свежий ветер.

Расчеты внутренних противников. Члены Центристской партии, работающие на уровне Рийгикогу или занимающие важные должности в самоуправлениях, хорошо знают Кылварта. Они умеют рассчитывать и остро чувствуют тенденции. Проведя анализ внутренней информации, они пришли к выводу, что в политической партии Кылварта-Тоом им не светит ни голосов, ни повышений.

В такой ситуации у политика активируется инстинкт выживания, и он начинает действовать. Несоответствие ценностей тоже играет свою роль. Если есть желание остаться в политике, то нынешний выход из партии за полтора года до местных выборов и за три года до выборов в Рийгикогу увеличивает надежду на успех. Ведь председателю Центристской партии не удалось вселить в них чувство уверенности и достаточно пообещать им. Или он и не хотел этого делать, надеясь, что Центристская партия переживет новый исход. Во времена Сависаара, несомненно, хитрого и умелого политика, Центристская партия действительно выходила из таких кризисов. Но кем был Сависаар, а кто такой Кылварт – это вопрос риторический.

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