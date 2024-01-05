Кийк: если раньше партия критиковала действия Яны Тоом, то теперь ее поступки считаются правильными

- На самом деле у нас было несколько таких разговоров, и перед Рождеством я дал ему понять, что серьезно рассматриваю вопрос о продолжении работы в Центристской партии и что мне придется принять это решение в ближайшем будущем. Так что он был в курсе. Вчера мы также поговорили по телефону. Он действительно спросил меня, может ли он еще что-то сделать или изменить мое решение, и я откровенно сказал ему, что нет, решение принято. Конечно, если бы мне позвонили все члены и избиратели Центристской партии, это могло бы повлиять на мое решение, но, к сожалению, разговор с моими коллегами по партии скорее убедил меня в том, что это правильный шаг. Вот почему я вступаю в Социал-демократическую партию.