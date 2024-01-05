Танель Кийк, который покинул Центристскую партию и присоединился к социал-демократам, рассказал Postimees, что неоднократно разговаривал с Михаилом Кылвартом и перед Рождеством дал ему понять, что скоро примет решение. Беседы с однопартийцами вселили в него уверенность, что уход - правильное решение.
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Кийк: если раньше партия критиковала действия Яны Тоом, то теперь ее поступки считаются правильными
- По словам Кылварта, вы были единственным человеком, который беседовал с ним перед уходом из партии. Как выглядел этот разговор?