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Кийк: если раньше партия критиковала действия Яны Тоом, то теперь ее поступки считаются правильными

Тарво Мадсен
, журналист
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Фото: Pilt videost

Танель Кийк, который покинул Центристскую партию и присоединился к социал-демократам, рассказал Postimees, что неоднократно разговаривал с Михаилом Кылвартом и перед Рождеством дал ему понять, что скоро примет решение. Беседы с однопартийцами вселили в него уверенность, что уход - правильное решение.

- По словам Кылварта, вы были единственным человеком, который беседовал с ним перед уходом из партии. Как выглядел этот разговор?

- На самом деле у нас было несколько таких разговоров, и перед Рождеством я дал ему понять, что серьезно рассматриваю вопрос о продолжении работы в Центристской партии и что мне придется принять это решение в ближайшем будущем. Так что он был в курсе. Вчера мы также поговорили по телефону. Он действительно спросил меня, может ли он еще что-то сделать или изменить мое решение, и я откровенно сказал ему, что нет, решение принято. Конечно, если бы мне позвонили все члены и избиратели Центристской партии, это могло бы повлиять на мое решение, но, к сожалению, разговор с моими коллегами по партии скорее убедил меня в том, что это правильный шаг. Вот почему я вступаю в Социал-демократическую партию.

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