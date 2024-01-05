ГАЛЕРЕЯ ⟩ Серьезное ДТП: на шоссе столкнулись два грузовика

Патрульный полицейский Пярнуского полицейского участка Эркки Вайнульт подтвердил, что сегодня в 11:56 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 50-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в деревне Рыуса в Пярнумаа, в котором участвовали грузовик, перевозивший пенопласт, и автоцистерна с молоком. «63-летний водитель автоцистерны притормозил из-за сворачивающего на главную дорогу автомобиля, но 55-летний водитель грузовика из-за снега не заметил, как автоцистерна перед ним затормозила и врезался в нее, - сказал Вайнульт. - В результате аварии грузовик съехал в кювет».