Рейнсалу: Кылварт не будет кандидатом в мэры Таллинна на выборах в 2025 году

«Им, в одночасье ставшим сторонниками коалиции, придется нелегко, потому что им придется начать поддерживать и реализовывать программу Партии реформ. Это будет непросто для них», - сказал Рейнсалу в интервью BNS.

Он напомнил, что еще в декабре Танель Кийк от имени Центристской партии заявил, что они присоединятся к вотуму недоверия Кае Каллас, инициированному «Отечеством». «В новой ситуации им придется пересмотреть эти позиции», - сказал Рейнсалу.

Вместе с тем Рейнсалу предсказал, что уход ряда политиков из Центристской партии окажет влияние на распределение власти в Таллинне. «В долгосрочной перспективе это повлияет на нынешние власти в Таллинне. Я думаю, что в преддверии выборов в местные органы власти в 2025 году Михаил Кылварт вряд ли будет баллотироваться на пост мэра Таллинна».

Что касается усиления коалиции за счет бывших теперь уже членов Центристской партии, то Рейнсалу считает, что в условиях внутренней неразберихи в коалиции объединение бывших членов центристской партии с соцдемами станет средством давления для корректировки политики коалиции.

«Время покажет, какой вес будет иметь политика укрупненной Социал-демократической партии и соцдемов на политику правительства, и какое направление она примет на самом деле, - сказал он. - Проведение решительной политики зависит от каждого партнера по коалиции».

По мнению лидера «Отечества», переход бывших членов Центристской партии в ряды социал-демократов усилит вертикаль власти Партии реформ, так как реформисты смогут выбирать при формировании правительства между одним из двух партнеров - «Ээсти 200» или Социал-демократической партией. «Результат не является разумным с точки зрения внутреннего баланса в коалиции», - добавил Рейнсалу.

Урмас Рейнсалу пока не располагает информацией о том, выразил ли еще кто-либо из политиков, покидающих Центристскую партию, или тех, кто уже покинул ее, желание присоединиться к «Отечеству».

«У меня какой-либо информации на этот счет нет. И уход этой группы людей из Центристской партии не будет последним. Тенденция сокращения численности Центристской партии продолжится», - отметил Рейнсалу.