Как сообщает информационное агентство LETA, жительница Латвии получила крупный штраф за продажу роскошного автомобиля гражданину России. Автомобиль был доставлен покупателю через погранпереход в Эстонии.
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В Латвии бизнес-леди оштрафовали за продажу «бентли» гражданину России
Автомобиль доставили покупателю через Эстонию
По данным агентства LETA, бизнесвумен, которая является членом правления латвийской компании, была оштрафована Рижским судом за продажу автомобиля «бентли» гражданину России в нарушение санкций Евросоюза.