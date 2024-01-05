В Латвии бизнес-леди оштрафовали за продажу «бентли» гражданину России

По данным агентства LETA, бизнесвумен, которая является членом правления латвийской компании, была оштрафована Рижским судом за продажу автомобиля «бентли» гражданину России в нарушение санкций Евросоюза.

Речь идет об автомобиле марки Bentley Mulsanne Speed ​​стоимостью 112 552 евро, который числился за ее фирмой и по документам изначально был продан некоему гражданину Кыргызстана.