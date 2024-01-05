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В Латвии бизнес-леди оштрафовали за продажу «бентли» гражданину России

Автомобиль доставили покупателю через Эстонию
Лийна Лакс rus.postimees.ee
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Bentley Mulsanne Speed (иллюстративное фото) - аналогичный автомобиль предпринимательница из Латвии продала в Россию.
Bentley Mulsanne Speed (иллюстративное фото) - аналогичный автомобиль предпринимательница из Латвии продала в Россию. Фото: Ingars Tenis, TVNET

Как сообщает информационное агентство LETA, жительница Латвии получила крупный штраф за продажу роскошного автомобиля гражданину России. Автомобиль был доставлен покупателю через погранпереход в Эстонии.

По данным агентства LETA, бизнесвумен, которая является членом правления латвийской компании, была оштрафована Рижским судом за продажу автомобиля «бентли» гражданину России в нарушение санкций Евросоюза.

Речь идет об автомобиле марки Bentley Mulsanne Speed ​​стоимостью 112 552 евро, который числился за ее фирмой и по документам изначально был продан некоему гражданину Кыргызстана.

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