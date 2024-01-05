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Президент Алар Карис созвал заседание Совета по государственной обороне

BNS
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Eero Vabamägi

Президент Алар Карис созвал на предстоящий понедельник во второй половине дня заседание Совета по государственной обороне, на котором будут обсуждаться война России против Украины, шаги Эстонии в поддержку Украины и безопасность границ Эстонии.

Совет по гособороне является консультативным органом при президенте. В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии парламента по обороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.

Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для гособороны.

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