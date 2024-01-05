Северокорейские ракеты: есть ли они у России и почему это беспокоит Киев и Вашингтон

В конце октября 2023 года истек срок эмбарго на экспорт ракетных технологий, наложенного на Иран резолюцией Совета безопасности ООН. После 18 октября Тегеран вправе экспортировать ракеты и связанные с ними технологии без международного контроля. Это, в частности, означает, что такие ракеты из Ирана может получать Россия.

Чем заплатит Москва?

Еще один важный аспект подобных поставок - возможная передача вооружений или технологий КНДР в ответ на возможные поставки ракет в Россию.

Поэтому к таким поставкам проявляют самое пристальное внимание не только в Украине, но и в странах, которые заинтересованы в том, чтобы российские технологии не попали в Иран или КНДР.

Так, сделка о передаче России ракет, как выяснили израильские разведывательные службы, могла включать поставку в Иран истребителей Су-35. Данных о передаче ракет из Ирана в Россию и самолетов в обратном направлении в последнее время не появлялось.

Между тем, как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на материалы информационного брифинга для местных журналистов, проведенного военными Южной Кореи, КНДР, вероятно, поставила России несколько типов ракет наряду с боеприпасами и снарядами, о поставках которых уже не раз сообщалось.

Судя по сообщению AP, речь идет именно о ракетах меньшей дальности.