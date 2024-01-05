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Одна из причин сверхвысоких цен на электроэнергию в пятницу вечером – любовь финнов к саунам

rus.postimees.ee
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Баня. Иллюстративное фото.
Баня. Иллюстративное фото. Фото: Marianne Loorents

Рекордная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии и Финляндии обусловлена ​​главным образом более холодной, чем ожидалось, погодой в обеих странах, что привело к резкому увеличению потребления, пишет ERR.

Руководитель отдела торговли электроэнергией Eesti Energia Армен Каспаров сказал в передаче Vikerraadioo, что причина нынешних рекордно высоких цен на электроэнергию в Эстонии и Финляндии - холодная погода, из-за которой увеличилось потребление электроэнергии, а ветроэнергетики при этом на рынке мало.

Член правления Baltic Energy Partners OÜ Марко Алликсон отметил, что в странах Балтии работают и поддерживают производство практически все станции. По его словам, в холодную погоду обычно пропадает ветер, но на данный момент ветряная энергия в Финляндии – это практически мощность АЭС Олкилуото.

«Если вы посмотрите на потребление в Финляндии, финны обычно посещают сауну в пятницу вечером, и на это время также прогнозировалось самое высокое потребление, поэтому вечером в пятницу самую высокие цены», - пояснил он.

В эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool средняя цена на электроэнергию в пятницу вырасла в четыре раза по сравнению с четвергом до рекордных 890,54 евро за мегаватт-час.

Больше всего - 1896 евро за мегаватт-час - за электроэнергию в Эстонии придется платить вечером в пятницу с 19:00 до 20:00.

Самая дешевая цена была на период с 3 до 4 часов утра, когда стоимость электроэнергии упала до 150,06 евро за мегаватт-час.

В Финляндии электроэнергия в пятницу стоит столько же, сколько и в Эстонии.

А вот в Латвии и Литве цена на четверть ниже, в среднем 670,83 евро за мегаватт-час. 

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